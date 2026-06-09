BUKTI FLAMINGO REVOLUCIJA! Haos u komšiluku zbog Trampovog zeta: Hiljade ljudi na ulicama, a Rama poručuje: Imaćemo PRELEP RIZORT, baš me briga za proteste!

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da će njegova vlada nastaviti sa realizacijom luksuznog rizorta koji razvija zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, uprkos masovnim protestima javnosti zbog ekološke katastrofe i ugrožavanja zaštićenog močvarnog područja, prenosi danas Rojters.

Hiljade besnih građana izašle su na ulice Tirane i južne obale Albanije, tražeći da se projekat hitno zaustavi jer bi uništio zaštićeno područje Vjosa-Narta, koje je dom flamingosa, foka i glavno mesto za gnežđenje morskih kornjača. Ružičasti flamingo je preko noći postao simbol otpora, pa demonstranti masovno nose naduvane ptice i transparente sa natpisom "Flamingo revolucija".

Rama je, međutim, u intervjuu za Rojters hladnokrvno poručio da će projekat biti "prelep" i da će delovi rizorta biti otvoreni za javnost pre kraja decenije.

"Biće to lep projekat i ponosićemo se što doprinosimo Evropi. Izabran sam da realizujem ovakve stvari, a ne da me vode ljudi koji imaju drugačiju viziju razvoja zemlje", odbrusio je albanski premijer.

Projekat težak MILIJARDE evra

Ovaj mega-projekat, vredan čak 1,4 milijarde evra, nalazi se u neposrednoj blizini zaštićenog područja Vjosa-Narta, dok je još jedan sličan kompleks planiran na ostrvu Sazan. Ukupna vrednost oba projekta koje finansira Trampov zet dostiže vrtoglavih pet milijardi evra.

Demonstracije u Albaniji bukte još od kraja maja, a protestanti optužuju Ramu da tokom 13 godina na vlasti nije uspeo da iskoreni duboku korupciju, niti da građanima obezbedi osnovne uslove za život.

Rama je na kraju priznao da je postavljanje bodljikave žice na samoj lokaciji bila "sramna ideja", ali je sramotno umanjio ekološke brige, rekavši da će se procena uticaja na životnu sredinu raditi – uporedo sa građevinskim radovima!

Autor: D.S.