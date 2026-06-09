AKTUELNO

Svet

BUKTI FLAMINGO REVOLUCIJA! Haos u komšiluku zbog Trampovog zeta: Hiljade ljudi na ulicama, a Rama poručuje: Imaćemo PRELEP RIZORT, baš me briga za proteste!

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Tanjug/Risto Bozović ||

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da će njegova vlada nastaviti sa realizacijom luksuznog rizorta koji razvija zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, uprkos masovnim protestima javnosti zbog ekološke katastrofe i ugrožavanja zaštićenog močvarnog područja, prenosi danas Rojters.

pročitajte još

SKANDAL TRESE BALKAN! Ćerka Donalda Trampa gradi mega-luksuzni kompleks na zaštićenoj plaži u komšiluku: Narod na ulicama, leti perje zbog FLAMINGOSA!

Hiljade besnih građana izašle su na ulice Tirane i južne obale Albanije, tražeći da se projekat hitno zaustavi jer bi uništio zaštićeno područje Vjosa-Narta, koje je dom flamingosa, foka i glavno mesto za gnežđenje morskih kornjača. Ružičasti flamingo je preko noći postao simbol otpora, pa demonstranti masovno nose naduvane ptice i transparente sa natpisom "Flamingo revolucija".

Rama je, međutim, u intervjuu za Rojters hladnokrvno poručio da će projekat biti "prelep" i da će delovi rizorta biti otvoreni za javnost pre kraja decenije.

"Biće to lep projekat i ponosićemo se što doprinosimo Evropi. Izabran sam da realizujem ovakve stvari, a ne da me vode ljudi koji imaju drugačiju viziju razvoja zemlje", odbrusio je albanski premijer.

Projekat težak MILIJARDE evra

Ovaj mega-projekat, vredan čak 1,4 milijarde evra, nalazi se u neposrednoj blizini zaštićenog područja Vjosa-Narta, dok je još jedan sličan kompleks planiran na ostrvu Sazan. Ukupna vrednost oba projekta koje finansira Trampov zet dostiže vrtoglavih pet milijardi evra.

Demonstracije u Albaniji bukte još od kraja maja, a protestanti optužuju Ramu da tokom 13 godina na vlasti nije uspeo da iskoreni duboku korupciju, niti da građanima obezbedi osnovne uslove za život.

Rama je na kraju priznao da je postavljanje bodljikave žice na samoj lokaciji bila "sramna ideja", ali je sramotno umanjio ekološke brige, rekavši da će se procena uticaja na životnu sredinu raditi – uporedo sa građevinskim radovima!

Autor: D.S.

#Albanija

#Donald Tramp

#Džared Kušner

#Edi Rama

#Flamingo revolucija

#Tirana

#ekologija

#luksuzni rizort

#protesti u Albaniji

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP OBAVEŠTEN O DETALJIMA SUSRETA S PUTINOM: Vitkof i Kušner predočili predsedniku SAD pojedinosti razgovora u Moskvi

Politika

RAMA ODBIO DA SE U PRIŠTINI SASTANE SA KURTIJEM: Iz kabineta saopšteno da neće biti prisutan

Auto/Tech

ALBANIJA ZABRANJUJE TIKTOK! Oglasio se Edi Rama: Počinjemo da sprovodimo program

Politika

'SAMO KOD NAS POSTOJE LJUDI KOJI SE BORE PROTIV SVOJE ZEMLJE' Ana Brnabić za Pink o Generalštabu: Ovaj slučaj je najbolje pokazao da svaka pobeda BLOK

Politika

Slavlje blokadera zbog rušenja Srbije: Likuju jer nam je propala investicija od 750 miliona evra, raduju se što su Albanci profitirali (VIDEO)

Politika

Macut na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Tirani, dočekao ga Rama