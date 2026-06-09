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Mladić upucan u glavu, majka stradala dok je pokušavala da ga spasi: Otkriven osumnjičeni

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Sin (26) i majka (54) pronađeni su mrtvi u kući u grčkom mestu Longos kod Egija.

Kako prenose grčki mediji, svi dokazi ukazuju na to da je reč o dvostrukom ubistvu.

Telo sina pronađeno je na krevetu u njegovoj sobi. Kako navode izvori, mladić je imao povrede glave nanete vazdušnom puškom, kao i više ubodnih rana po telu.

Telo majke pronađeno je na podu kod ulaza u sobu. Forenzičari su utvrdili da je, osim ubodnih rana, što ukazuje da se žestoko borila sa napadačem pre nego što je podlegla povredama.

Inspektori veruju da je napadač najpre pucao mladiću u glavu vazdušnom puškom, a zatim ga više puta izbo nožem. Pretpostavlja se da je njegova majka čula buku i došla da vidi šta se događa, nakon čega je i sama postala žrtva krvavog napada.

Zbog sumnje da je umešan u zločin, uhapšen je Italijan (65), partner ubijene žene. On je priveden na saslušanje i za sada se vodi kao glavni osumnjičeni.

Muškarac negira bilo kakvu umešanost u ubistva i tvrdi da se probudio i zatekao ženu i njenog sina mrtve u kući. Prema njegovim rečima, potom je preko komšije opozvao policiju i zatražio pomoć.

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Tokom pretrage imanja, policija je u saksiji za cveće u dvorištu pronašla vazdušnu pušku i nož. Oružje je poslato na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je korišćeno u izvršenju zločina.

Istraga je u toku.

Autor: Marija Radić

#Majka

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#italijan

#mladić

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