AKTUELNO

Svet

'AMERIKA ĆE ODGOVORITI NA NAPAD'! Tramp: Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci/Pixabay.com/Tanjug AP/Hussein Malla/Pink.rs/Z. Veljković ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera tipa Apač tokom prethodne noći iznad Ormuskog moreuza.

Prema rečima američkog predsednika, letelica je patrolirala iznad ovog ključnog pomorskog pravca za međunarodni transport nafte i robe.

U helikopteru su se nalazila dva pilota, ali su obojica ostala "bezbedna i nepovređena", dodao je Tramp.

On je takođe izjavio da Sjedinjene Države "moraju, iz nužde, da odgovore na ovaj napad".

U svom saopštenju na mreži Truth Social Tramp je naveo da je Iran odgovoran za incident i naglasio da će Vašington preduzeti odgovarajuće mere kao odgovor.

Sjedinjene Države i Iran i dalje su formalno vezani sporazumom o prekidu vatre, koji je ponovo uspostavljen u ponedeljak nakon što su Iran i Izrael razmenili vatru u nedelju uveče.

Iran je napao Izrael u, kako je naveo, odgovoru na pojačanu izraelsku ofanzivu u Libanu, gde se Izraelske odbrambene snage (IDF) bore protiv Hezbolaha, saveznika Irana.

Autor: A.A.

#Donald Tramp

#Iran

#Napad

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

'SAD SU PORAZILE IRAN' Tramp: Vašington pobednik bez obzira na ishod pregovora

Svet

'TO JE RAT' Najnovije oglašavanje Trampa: Obaranje američkog aviona neće uticati na pregovore sa Iranom

Svet

'IRAN BI MOGAO DA BUDE UNIŠTEN ZA JEDNU NOĆ' Traga se za osobom koja je odala informacije novinaru! Oglasio se i Modžtaba: Sve to je sramota! (VIDEO+

Svet

(UŽIVO) TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU RASTU! Tramp najavio 'Projekat Sloboda', Iran zapretio napadom: To je kršenje primirja!

Svet

OVO JE PET KLJUČNIH TAČAKA IRANA ZA DEFINITVAN KRAJ: Da li će Amerika pristati na ovakve uslove Teherana?!

Svet

Tramp tvrdi: Iran je pristao da nema nuklearno oružje