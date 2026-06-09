'AMERIKA ĆE ODGOVORITI NA NAPAD'! Tramp: Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera tipa Apač tokom prethodne noći iznad Ormuskog moreuza.

Prema rečima američkog predsednika, letelica je patrolirala iznad ovog ključnog pomorskog pravca za međunarodni transport nafte i robe.

U helikopteru su se nalazila dva pilota, ali su obojica ostala "bezbedna i nepovređena", dodao je Tramp.

On je takođe izjavio da Sjedinjene Države "moraju, iz nužde, da odgovore na ovaj napad".

U svom saopštenju na mreži Truth Social Tramp je naveo da je Iran odgovoran za incident i naglasio da će Vašington preduzeti odgovarajuće mere kao odgovor.

Trump says pilots ‘fine’ after helicopter crash near Strait of Hormuzhttps://t.co/j4AzwqKwsR — The Hill (@thehill) 09. јун 2026.

Sjedinjene Države i Iran i dalje su formalno vezani sporazumom o prekidu vatre, koji je ponovo uspostavljen u ponedeljak nakon što su Iran i Izrael razmenili vatru u nedelju uveče.

Iran je napao Izrael u, kako je naveo, odgovoru na pojačanu izraelsku ofanzivu u Libanu, gde se Izraelske odbrambene snage (IDF) bore protiv Hezbolaha, saveznika Irana.

Autor: A.A.