Zelenski o pismu Putinu: Dobio sam rezultat koji mi je bio potreban

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas tokom zajedničke konferencije za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja da je njegova serija apela međunarodnim liderima i institucijama, uključujući otvoreno pismo Vladimiru Putinu, dala očekivani rezultat.

"Imao sam cilj kada sam poslao pismo Putinu. Mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban", rekao je Zelenski i objasnio da je tim pismom želeo da pokaže saveznicima ko je spreman za mir, a ko nije, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da je tokom meseca poslao nekoliko pisama i drugim međunarodnim faktorima i institucijama, uključujući EU, Kongres i predsednika SAD.

"Imao sam drugačije ciljeve. Na primer, govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, zaista sam želeo da učinim sve da njihov fokus barem malo prebacim sa Bliskog istoka na situaciju u Ukrajini. Ne mogu da podelim sa vama sve detalje, ali mojoj državi je potrebna veoma značajna količina antibalističkih kapaciteta. Dobio sam rezultat, ali ne mogu sada da podelim kakav je bio rezultat", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je 4. juna poslao otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i predložio lični sastanak kako bi se okončao rat uz predlog da bi takav sastanak mogao da bude održan i u trećim zemljama koje su tradicionalno domaćini za međunarodne pregovore.

Komentarišući ovo pismo sledećeg dana, Putin je izjavio da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim liderom u ovom trenutku.

Autor: Marija Radić