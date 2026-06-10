Vojni dron prvi put u istoriji spasio oborene pilote, Tramp najavljuje odmazdu protiv Irana

Američki jurišni helikopter AH-64 Apač (Apache) pao je u ponedeljak uveče u blizini strateški ključnog Ormuskog prolaza, što je pokrenulo prvu akciju spasavanja u vojnoj istoriji koju je izveo autonomni pomorski dron.

Dva pilota američke vojske uspešno su locirana i izvučena iz vode za manje od dva sata, a zvanični Vašington je odmah prstom upro u Teheran, najavljujući neizbežan vojni odgovor.Helikopter je bio u patroli iznad međunarodnih voda u blizini obale Omana kada je završio u moru. U akciju je odmah stupila Operativna grupa 59 (Task Force 59), specijalizovana jedinica američke Pete flote zadužena za integraciju veštačke inteligencije i bespilotnih sistema u pomorske operacije.

Pilote je iz vode izvuklo robotsko plovilo bez ljudske posade tipa Corsair, dužine oko 7,3 metra. Plovilo je lociralo vojnike, primilo ih na palubu i transportovalo do dogovorene tačke na vodi, odakle ih je klasičan vojni helikopter podigao i prebacio na medicinski pregled. Prema zvaničnim izveštajima Centralne komande SAD (CENTCOM), oba pilota su u stabilnom stanju i prošla su bez povreda.

Ovo je prvi put u istoriji ratovanja da je autonomno plovilo iskorišćeno za pronalaženje i uspešnu evakuaciju oborenih vazduhoplovaca iz neprijateljskog okruženja.

Tramp: „Sjedinjene Države moraju odgovoriti“

Iako je vojska inicijalno saopštila da je istraga o uzrocima incidenta u toku, predsednik SAD Donald Tramp prekinuo je nagađanja o potencijalnom mehaničkom kvaru i javno optužio Iran za direktan napad na američku letelicu.

Tramp je potvrdio da su piloti na bezbednom, ali je poslao oštru poruku Teheranu:

„Naša velika vojska me je upravo obavestila da su sinoć Iranci oborili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apač dok je patrolirao iznad Ormuskog prolaza. Učestvovala su dva pilota, obojica su na bezbednom i nepovređeni. Bez obzira na to, Sjedinjene Države, po potrebi, moraju odgovoriti na ovaj napad.“

Ovaj incident preti da u potpunosti uruši ionako nestabilno primirje na Bliskom istoku. Ormuski prolaz, kroz koji prolazi petina svetske proizvodnje nafte, mesecima je poprište teških tenzija i blokada, a američke snage aktivno koriste Apače, borbene avione i dronove kako bi osigurale plovne puteve. Najnovije obaranje i otvorena najava odmazde iz Vašingtona prete da situaciju u regionu dovedu do tačke ključanja.

Autor: Pink.rs