AMERIKA NAPALA IRAN! Počela osveta za oboreni helikopter: Pokrenuli smo samoodbrambene napade

Amerika je lansirala napade na Iran, koje administracija predsednika Donalda Trampa opisuje kao "napade u samoodbrani", a nakon incidenta u kojem je oboren američki helikopter tipa AH-64 Apače iznad Ormuskog moreuza.

Istovremeno, Tramp navodi da su SAD i Iran blizu postizanja mirovnog sporazuma.

Američka vojska saopštila je da je u poslednjih 20 minuta pokrenula "samoodbrambene udare" protiv Irana, preneo je Sky News.

Počeli su u 17 časova po istočnom vremenu. U saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM) navodi se da su izvedeni po nalogu Donalda Trampa Qkao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera ApačQ.

"Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju", dodaje se u saopštenju.

Iran preti "odlučnim odgovorom" ako SAD napadnu

Iranski državni mediji pozivaju se na vojne izvore koji prete "odlučnim odgovorom" ako SAD iskoriste pad helikoptera kao izgovor za neprijateljstvo.

Tramp je ranije optužio Iran da je oborio američki helikopter Apač u blizini Omana i rekao da SAD "moraju" da odgovore.

Ali iranski vojni izvor je rekao da u poslednja 24 sata nisu izvedene ofanzivne vazdušne operacije u Ormuskom moreuzu.

Autor: A.A.