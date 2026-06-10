Oštre kritike iz Vašingtona u SB UN: Amerikanci poručili da je ruska invazija prerasla u 'strateški neuspeh'

Sjedinjene Američke Države uputile su oštre kritike na račun zvanične Moskve tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećene situaciji u Ukrajini.

Predstavnik SAD pri UN, Den Negrea (Dan Negrea), preneo je zvanične stavove Vašingtona i državnog sekretara Marka Rubija, istakavši da je ruska vojna kampanja prerasla u ozbiljan strateški neuspeh za Kremlj.U svom obraćanju pred Savetom bezbednosti, američki diplomata je ukazao na teške ekonomske i vojne posledice sa kojima se Ruska Federacija suočava na terenu, naglašavajući da Moskva nije u stanju da nametne svoju volju na ratištu.

„Ruska invazija na Ukrajinu postala je strateški neuspeh. Njihove rafinerije nafte gore, a Moskva nije u stanju da ostvari svoje ciljeve na bojnom polju“, izjavio je američki predstavnik Den Negrea.

Američka delegacija je upozorila da nikakvi dalji koraci u pravcu intenziviranja sukoba od strane Kremlja ne mogu promeniti trenutnu realnost, već da mogu doneti samo veće ekonomske i ljudske gubitke. Vašington je u tom smislu naglasio da vojni pritisak Moskve više ne daje nikakve strateške rezultate, dok dalji pokušaji zaoštravanja situacije na terenu zapravo samo povećavaju rizik od izbijanja još dublje regionalne i globalne katastrofe.

„Eskalacija to neće promeniti i samo će povećati rizik od produbljivanja katastrofe. Ovaj rat mora odmah da se završi“, zaključio je Negrea, ponovivši poziv Vašingtona da se rešenje sukoba potraži za pregovaračkim stolom.

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Autor: Pink.rs