PANIKA U MIDLENDU: Napadač se zabarikadirao u centru grada, čuje se pucnjava

Šerif okruga Ektor, Majk Grifis, potvrdio je da je u Midlendu (Teksas) u toku incident sa aktivnim napadačem!

Osumnjičeni se navodno zabarikadirao u zgradi u centru Midlenda, u blizini veterinarske klinike "Tall City Vet Clinic" i objekta "All American Collision and Victorian Inn".

Prijavljeno je da se čulo više pucnjeva. Bolnica Midland Memorial Hospital nalazi se pod merama blokade, a zaposleni su izjavili da je nekoliko žrtava prevezeno u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći, preneli su mediji u SAD.

NOW - Active shooter situation in Midland, Texas. Police engaging suspect. pic.twitter.com/XYylfncDfF — Confidential Post (@C_Post_News) 12. јун 2026.

Jedan svedok je takođe naveo da su dve osobe koje su se slučajno zatekle na licu mesta pogođene dok su čekale na semaforu u blizini raskrsnice Avenije Ajzenhauer i autoputa 80, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Prilazi tom području sa autoputa 80 zatvoreni su za saobraćaj, a vozačima je savetovano da ostanu na bezbednom mestu i koriste alternativne pravce kretanja. Policijske snage iz čitavog Permskog basena upućene su u Midlend.

WATCH: Dozens of shots fired amid active shooter situation in Midland, Texas pic.twitter.com/kCZp8Nvtpr — Rapid Report (@RapidReport2025) 12. јун 2026.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi veliki broj pripadnika policije dok se čuje pucnjava.

Autor: S.M.