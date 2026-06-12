PANIKA U MIDLENDU: Napadač se zabarikadirao u centru grada, čuje se pucnjava

Šerif okruga Ektor, Majk Grifis, potvrdio je da je u Midlendu (Teksas) u toku incident sa aktivnim napadačem!
Osumnjičeni se navodno zabarikadirao u zgradi u centru Midlenda, u blizini veterinarske klinike "Tall City Vet Clinic" i objekta "All American Collision and Victorian Inn".
Prijavljeno je da se čulo više pucnjeva. Bolnica Midland Memorial Hospital nalazi se pod merama blokade, a zaposleni su izjavili da je nekoliko žrtava prevezeno u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći, preneli su mediji u SAD.
NOW - Active shooter situation in Midland, Texas. Police engaging suspect. pic.twitter.com/XYylfncDfF— Confidential Post (@C_Post_News) 12. јун 2026.
Jedan svedok je takođe naveo da su dve osobe koje su se slučajno zatekle na licu mesta pogođene dok su čekale na semaforu u blizini raskrsnice Avenije Ajzenhauer i autoputa 80, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.
Prilazi tom području sa autoputa 80 zatvoreni su za saobraćaj, a vozačima je savetovano da ostanu na bezbednom mestu i koriste alternativne pravce kretanja. Policijske snage iz čitavog Permskog basena upućene su u Midlend.
WATCH: Dozens of shots fired amid active shooter situation in Midland, Texas pic.twitter.com/kCZp8Nvtpr— Rapid Report (@RapidReport2025) 12. јун 2026.
Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi veliki broj pripadnika policije dok se čuje pucnjava.
Autor: S.M.