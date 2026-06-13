TRESLA SE ITALIJA: Snažan zemljotres pogodio Siciliju

Zemljotres magnitude 4.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 13. jun 2026 u 19:28 časova, na Siciliji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.678 i dužine 15.4683, odnosno 54 kilometra od Mesine.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 214.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još TRAMP SE OGLASIO: Evo kada će biti potpisan sporazum između SAD i Irana i šta potom sledi

Autor: Marija Radić