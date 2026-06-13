IRANSKA GARDA DEMANTUJE TRAMPA: Sporazum sa SAD neće biti potpisan u nedelju

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan sutra, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim.

Revolucionarna garda navela je na svom kanalu na platformi Telegram da Trampovo "neuobičajeno insistiranje" da sporazum bude potpisan sutra predstavlja "test za iranski pregovarački tim", prenosi Skaj njuz.

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Autor: Marija Radić