Tramp: Diplomatski fokus SAD sada se prebacuje na rat u Ukrajini

Nakon što memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bude potpisan, diplomataska aktivnost SAD biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

''Juče smo imali veoma dobar razgovor sa predsednikom (Ukrajine Volodimirom) Zelenskim i predsednikom (Rusije Vladimirom) Putinom i vidim da možda možemo nešto da uradimo, zaista vidim. Mislim da su obojica otvoreni za to. Znate, sada kada je ovo (Iran) završeno, usredsredićemo se na Ukrajinu", rekao je Tramp, govoreći na konferenciji uoči samita grupe G7 u Evijanu, u Francuskoj, zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, javlja Juronjuz.

Zelenski je ranije izjavio da je ponudio da se sastane na marginama samita G7 sa Putinom radi razgovora o okončanju četvorogodišnjeg rata, ali da ruski lider "nije bio spreman da razgovara".

''Poslali smo poruku da smo spremni da se sastanemo sa Putinom tokom G7, jer će biti prisutni i predsednik SAD Donald Tramp, i francuski predsednik Emanuel Makron, dakle Evropljani plus Amerika. To je dobra, mislim čak veoma dobra prilika da se svi zajedno sastanemo", rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima.

Zelenski je izjavio u nedelju da je tokom telefonskog razgovora sa Trampom dogovoren nastavak razgovora o mirovnim inicijativama za Ukrajinu tokom samita G7.

On je rekao da je tokom razgovora poželeo Trampu "uspeh, pre svega u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine".

Autor: Marija Radić