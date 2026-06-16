Tramp: Iran pristao da nikada ne poseduje nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

"Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Tramp je juče rekao da je "sporazum sa Islamskom Republikom Iran sada završen".

"Čestitam svima! Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta teče", rekao je Tramp.

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Autor: Marija Radić