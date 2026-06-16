AKTUELNO

Svet

ŠVAJCARSKA OTKRILA GDE ĆE BITI POTPISAN SPORAZUM SAD I IRANA! Evropa pozvala Trampa da bude domaćin pregovora Zelenskog i Putina

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Samit G7 u francuskom Evijanu, Tramp u centru pažnje, govorio o okvirnom sporazumu s Iranom, dogovoru koji Rusija treba da postigne s Ukrajinom i drugim temama

U francuskom banjskom odmaralištu Evijan održava se trodnevni samit lidera G7, sedam visokorazvijenih zemalja sveta.


Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova sada je otkrilo gde će memorandum o razumevanju dogovoren između dve zemlje biti zvanično priznat.

Određena lokacija je planinsko odmaralište Burgenštok u centralnoj Švajcarskoj, koje se nalazi se na nadmorskoj visini od preko 1.100 metara i nalazi se pored Lucernskog jezera.

Autor: D.B.

#Iran

#SPORATZM

#tramp

#tranp

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP SE OGLASIO: Evo kada će biti potpisan sporazum između SAD i Irana i šta potom sledi

Svet

OVO SU TRAMPOVI USLOVI ZA SPORAZUM S IRANOM! Američki predsednik se obratio arapskim liderima

Svet

TRAMP STIGAO U FRANCUSKE ALPE NA G7: Već se sastao sa Makronom! Ovo će biti GLAVNE TEME samita velikih sila! (FOTO+VIDEO)

Svet

POČINJE SAMIT G7 U FRANCUSKOJ: Iran i Ukrajina u fokusu, stiže i Zelenski!

Svet

ŠTA JE TO TRAMP POTPISAO? Lideri G7 traže detalje o novom sporazumu između SAD i Irana

Svet

RUSIJA PREDALA LISTU ZAHTEVA AMERICI NAKON TRAMPOVE PRETNJE! Šef Bele kuće poslao izaslanika kod Putina 'Mogu da im uradim nešto veoma loše, ali...'