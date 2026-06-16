ŠVAJCARSKA OTKRILA GDE ĆE BITI POTPISAN SPORAZUM SAD I IRANA! Evropa pozvala Trampa da bude domaćin pregovora Zelenskog i Putina

Samit G7 u francuskom Evijanu, Tramp u centru pažnje, govorio o okvirnom sporazumu s Iranom, dogovoru koji Rusija treba da postigne s Ukrajinom i drugim temama

U francuskom banjskom odmaralištu Evijan održava se trodnevni samit lidera G7, sedam visokorazvijenih zemalja sveta.



Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova sada je otkrilo gde će memorandum o razumevanju dogovoren između dve zemlje biti zvanično priznat.

Određena lokacija je planinsko odmaralište Burgenštok u centralnoj Švajcarskoj, koje se nalazi se na nadmorskoj visini od preko 1.100 metara i nalazi se pored Lucernskog jezera.

Autor: D.B.