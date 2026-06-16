ŠTA JE TO TRAMP POTPISAO? Lideri G7 traže detalje o novom sporazumu između SAD i Irana

Lideri najmoćnijih svetskih država, okupljeni na samitu G7 u francuskom letovalištu Evijan le Ben, izrazili su zabrinutost i zbunjenost zbog nedostatka informacija o novom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iako je predsednik Donald Tramp potpisao sporazum u nedelju, detalji tog dokumenta od jedne i po stranice ostaju nepoznati javnosti, ali i samim svetskim liderima koji su prisustvovali radnoj večeri u ponedeljak. Zbog tajnosti procesa, pojavljuju se kontradiktorne izjave zvaničnika iz Vašingtona i Teherana, što dodatno produbljuje neizvesnost, piše američki CNN.

Kontradikcije oko objavljivanja dokumenta

I dok je jedan visoki američki zvaničnik nagovestio da bi tekst memoranduma mogao biti objavljen pre potpisivanja u Švajcarskoj, koje je predviđeno za petak, predsednik Tramp je nakon sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom dao drugačiju procenu, navodeći da bi dokument mogao biti objavljen tek "neko vreme nakon petka".

Tajna oko sporazuma izazvala je kritike čak i unutar krugova bliskih predsedniku Trampu, a konzervativni komentator Mark Levin javno je postavio pitanje zašto javnost ne može da vidi dokument ako je u pitanju "sjajan ishod za mir".

Ključna pitanja bez odgovora

Pored nedostatka transparentnosti, postoje i nejasnoće oko ključnih odredbi sporazuma:

Prolaz kroz Ormuski moreuz: Predsednik Tramp tvrdi da će moreuz biti "trajno bez putarine", dok iranska strana insistira da će oni kontrolisati prolaz i naplaćivati takse ukoliko bude potrebno. Potpredsednik SAD JD Vens je izjavio da će se konačna odluka o tome doneti tokom budućih tehničkih pregovora.

Nuklearni program: Budućnost iranskog nuklearnog programa, uključujući zalihe uranijuma i inspekcije, takođe ostaje predmet budućih pregovora.

Sankcije i finansije: Zvaničnici navode da ukidanje sankcija nije vezano za konkretne poteze, već za to da se Iran "ponaša primerenije", što ostavlja mnogo prostora za različita tumačenja. Razmatraju se i "mali gestovi" poverenja, poput delimičnog ukidanja sankcija i odmrzavanja iranske imovine.

Uloga G7 i zalivskih zemalja

Današnji sastanci u Ženevi, na koje je predsednik Makron pozvao lidere Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, trebalo bi da pruže više jasnoće. Sjedinjene Države očekuju da će zalivske zemlje doprineti fondu od 300 milijardi dolara namenjenom za obnovu Irana. Međutim, evropski zvaničnici ističu da će biti teško preuzeti bilo kakve obaveze dok ne budu znali kako sporazum tretira budućnost Ormuskog moreuza i druga ključna pitanja.

Autor: D.S.