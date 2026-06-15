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POČINJE SAMIT G7 U FRANCUSKOJ: Iran i Ukrajina u fokusu, stiže i Zelenski!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

U francuskom gradu Evijanu danas počinje samit zemalja članica grupe G7, na kojem će glavne teme biti Iran, Ukrajina, globalne ekonomske neravnoteže i uspon veštačke inteligencije.

Članice G7 – Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan – učestvovaće na skupu koji traje do 17. juna, a očekuje se da će grupa nastojati da pokaže jedinstvo u podršci Ukrajini. Evropski članovi G7 pokušaće da ubede predsednika SAD Donalda Trampa da je pozicija Ukrajine ojačala, kao i da dogovore pristup pregovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Najavljeno je da će samitu prisustvovati i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Lideri G7 sastaju se ubrzo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli dogovor o okviru za okončanje rata. Iako se potpisivanje sporazuma ne očekuje pre petka, lideri će zahtevati detalje, posebno po pitanju brzine ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza za brodski saobraćaj.

U diskusiji o ovim pitanjima u Evijanu učestvovaće i lideri Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Autor: D.S.

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