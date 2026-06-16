EPSTAJN VIŠE PUTA POKUŠAO DA SE UBIJE: Novi detalji iz istrage smrti 'milijardera pedofila' (FOTO)

List Njujork tajms navodi da je bivši njujorški policajac i osuđeni ubica Nikolas Tartaljone, koji je kratko boravio u istoj ćeliji sa Epstajnom izjavio da ga je Epstajn tokom jula 2019. godine navodno pitao kako se pravi omča, neposredno pre prvog prijavljenog pokušaja samoubistva 22. jula.

Američki mediji objavili su nove detalje iz istrage o smrti Džefrija Epstajna, prema kojima je ovaj osuđeni milijarder pedofil u više navrata navodno pokušao da izvrši samoubistvo pre nego što je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine, dok su u njegovoj ćeliji nakon smrti pronađeni predmeti koji su mogli da budu korišćeni za pravljenje omči.

List Njujork tajms navodi da je bivši njujorški policajac i osuđeni ubica Nikolas Tartaljone, koji je kratko boravio u istoj ćeliji sa Epstajnom izjavio da ga je Epstajn tokom jula 2019. godine navodno pitao kako se pravi omča, neposredno pre prvog prijavljenog pokušaja samoubistva 22. jula.

Epstajn je, kako se navodi, tada bio vraćen u ćeliju nakon što mu je sud odbio zahtev za kauciju, a to mu je bio 13. dan u pritvoru.

Jeffrey Epstein tried to kill himself multiple times in jail, multiple nooses found in cell, bombshell report claim https://t.co/cLLFm9FdHl pic.twitter.com/fGzfTMwbjQ — New York Post (@nypost) 16. јун 2026.

Tartaljone je naveo da je u narednim danima u dva navrata uočio ponašanje koje je, prema njegovim tvrdnjama, ukazivalo na pripremu samoubistva, uključujući vezivanje posteljine za rešetke prozora i pronalazak improvizovane omče ispod dušeka.

On je, prema sopstvenim tvrdnjama, o tim incidentima obavestio zatvorske službenike, ali, kako je dodao, nije bilo adekvatne reakcije.

Njegove navode potvrdio je i drugi zatvorenik Piter Brajt, koji je rekao da mu je Tartaljone naknadno opisivao događaje iz tog perioda, preneo je Njujork post.

Prema istim navodima, 22. jula Tartaljone je zatekao Epstajna nepomičnog u ćeliji sa omčom od tkanine oko vrata, nakon čega je Epstajn tvrdio da ga je cimer napao, dok je interna istraga zatvora kasnije oslobodila Tartaljonea bilo kakve odgovornosti.

Epstajn je 10. avgusta 2019. godine pronađen mrtav u svojoj ćeliji.

U prostoru su, prema nalazima istrage, pronađeni različiti komadi posteljine i tkanine koji nisu bili dozvoljeni, a koji su mogli da budu korišćeni za pravljenje improvizovanih omči.

Autor: D.B.