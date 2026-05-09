OGLASILI SE STRUČNJACI: Rukopis na poruci se podudara sa beleškom pronađenom posle smrti Epstina

Rukopis na poruci za koju bivši zatvorski cimer osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina tvrdi da ju je pronašao nakon njegovog prvog navodnog pokušaja samoubistva gotovo sigurno potiče od iste osobe koja je napisala belešku pronađenu u Epstinovoj ćeliji nakon njegove smrti, ocenila su tri stručnjaka za forenzičku analizu rukopisa.

Stručnjaci su za AP naveli da dve beleške imaju zajedničke karakteristike, uključujući razmak između reči, oblik slova, upotrebu velikih slova i specifičnu interpunkciju.

U prvoj poruci, koja je objavljena ove nedelje, Epstin navodi da su ga "istraživali mesec dana i da nisu ništa pronašli" i navodi da je mogao da sam izabere "vreme za oproštaj".

Druga beleška, poznata javnosti godinama, sadrži žalbe na uslove u zatvoru, uključujući hranu, tuševe i "džinovske bube".

Predsednik Američkog društva ispitivača dokumenata Tomas Vastrik rekao je da elementi poput podvučene fraze "bez zabave", sličnog rasporeda teksta i dvostrukih uzvičnika ukazuju da su beleške verovatno napisane istom rukom.

Forenzički stručnjak Bart Baget je rekao da je "ista osoba napisala oba dokumenta", dok je bivša analitičarka njujorške policije Grejs Vormbir rekla da "oba dokumenta imaju istog autora".

Ipak, nijedan od stručnjaka nije mogao definitivno da potvrdi da je Epstin autor, navodeći da postoji veoma malo potvrđenih primera njegovog rukopisa u dokumentima koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravde.

Vormbir je isključila mogućnost da je beleške napisao Epstinov bivši cimer Nikolas Tartaljone, dok je Vastrik rekao da postoje određene sličnosti koje zahtevaju dodatnu analizu.

Tartaljone, bivši policajac koji služi doživotnu kaznu zbog ubistva četiri osobe, rekao je da je prvu poruku pronašao u knjizi u ćeliji nakon što je Epstin 23. jula 2019. pronađen povređen sa trakom od čaršava oko vrata.

Epstin je uhapšen 6. jula 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, a pronađen je mrtav u ćeliji 10. avgusta iste godine u Metropolitanskom popravnom centru na Menhetnu.

AP navodi da formulacije u beleškama dodatno ukazuju na moguće zajedničko autorstvo, uključujući citat iz filma "Our Gang", koji je Epstin ranije koristio u imejlovima upućenim članovima porodice.

Autor: D.Bošković