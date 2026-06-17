RUTE O ODNOSIMA U ALIJANSI: NATO je bio previše zavisan od SAD, ali Amerika ostaje posvećena saveznicima

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da je, istorijski gledano, NATO uvek bio "previše zavisan" od Sjedinjenih Američkih Država, ali da nije tačno da se SAD udaljavaju od saveznika, kao i da je toj alijansi, u širem smislu, potrebno "više snage, više resursa i mnogo jača industrijska baza".

"Sada su SAD prilagodile svoje doprinose koje su obećale, a drugi saveznici su se potrudili da doprinose više, i to je fer. To nas čini jačima", rekao je Rute na konferenciji za novinare pred sutrašnji sastanak ministara odbrane, prenosi Gardijan.

Govoreći o spekulacijama o smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi, Rute je rekao da nije tačno da se "SAD udaljavaju od svojih saveznika".

"Verovatno ste videli vesti da SAD prilagođavaju svoje doprinose modelu snaga NATO-a. U nekim slučajevima, ovo je predstavljeno kao problem, kao da se SAD udaljavaju od svojih saveznika, ali to nije tačno. SAD su jasno stavile do znanja da su posvećene NATO-u", kazao je Rute.

Rute je dodao da ta posvećenost SAD dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije podeliti odgovornost za bezbednost u Evropi, i ocenio je da su evropski saveznici i Kanada sposobni da preuzmu veću odgovornost za aktivnosti NATO. Prema njegovim rečima, NATO se danas suočava sa "dinamičnim bezbednosnim okruženjem".

Rute je dodao da su saveznici u NATO, kao što su Francuska i Velika Britanija, spremni da podrže operacije u Ormuskom moreuzu nakon što su SAD i Iran postigli memorandum o razumevanju za prekid sukoba.

Prema njegovim rečima, od zemalja članica NATO se očekuje da dostave najnovije informacije o tome kako ispunjavaju cilj za izdvajanje pet odsto od Bruto domaćeg proizvoda (BDP) za odbranu, do 2035. godine.

"Zato očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i verodostojne planove za postizanje tog cilja, idealno mnogo pre dogovorenog roka", zaključio je Rute.

Autor: D.S.