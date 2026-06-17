USMRTIO OSAM ŽENA, NEKA TELA RASKOMADAO: Izrečena presuda serijskom ubici iz Njujorka

Reks Hojerman pojavio se u sredu pred sudijom u Riverhedu, u saveznoj državi Njujork, nakon što je na sudu priznao da je ubio osam žena.

Arhitekta sa Long Ajlenda, koji je vodio tajni život kao serijski ubica poznat kao "ubica sa Gilgo Biča", osuđen je na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

U sudnicu je ušao odeven u crno odelo, plavu košulju i svetlu kravatu, preneo je Sky News.

Hojerman (62), iz mesta Masapekua Park, u aprilu je priznao krivicu za ubistvo sedam žena: Megan Voterman, Melise Bartelmi, Amber Lin Kostelo, Morin Brejnard-Barns, Valeri Mek, Džesike Tejlor i Sandre Kostilje.

🚨 Gilgo Beach Serial Killer Architect Rex Heuermann Jailed for Life After Admitting to Murdering 8 Women



A New York architect has finally been brought to justice after years of terrorizing Long Island.

Rex Heuermann, 62, pleaded guilty to the murders of seven women and admitted… pic.twitter.com/gL6R43A94m — Global Wire Live (@GlobalWireLive) 17. јун 2026.

Iako nikada nije bio formalno optužen za njenu smrt, na sudu je takođe priznao da je ubio i osmu žrtvu, Karen Vergatu. Hojerman je izjavio da je svoje žrtve davio, a mnoge od njih bile su prostitutke. Takođe je priznao da je neka tela raskomadao.

Većina žena nestala je između 2000. i 2010. godine, a najveći deo njihovih posmrtnih ostataka pronađen je uz napušteni deo puta nedaleko od plaže Gilgo na Long Ajlendu, oko 80 kilometara od Njujorka.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti 2010. godine, kada su istražitelji počeli da pronalaze ljudske ostatke duž puta Ocean Parkway tokom potrage za drugom seksualnom radnicom čija je smrt kasnije proglašena slučajnim utapanjem.

Istraga o ubistvima ostalih žena godinama nije davala rezultate, ali je obnovljena 2022. godine, kada je Hojerman identifikovan kao potencijalni osumnjičeni.

Detektivi su ga povezali sa kamionetom koji je jedan svedok prijavio da je video u vreme nestanka jedne od žrtava 2010. godine.

Policija je takođe uspela da poveže DNK uzorak sa korice pice koju je Hojerman bacio u kantu za otpatke u Njujorku sa genetskim materijalom izdvojenim iz veoma degradiranih vlasi kose pronađenih među ostacima jedne od žrtava.

#More Defense attorney for wife of #RexHeuermann, the accused #GilgoBeach serial killer, said Rex talked to her on phone. She’s filed for divorce. The jailed architect wore a navy jacket and dress shirt to court hearing. Pool Photos from James Carbone/Newsday pic.twitter.com/jekJDul3F3 — Mary Murphy (@MaryMurphyMedia) 01. август 2023.

Pronađeni su i drugi dokazi, uključujući podatke o praćenju mobilnih telefona, kao i ono što su tužioci nazvali "nacrtom" ili "planom" ubistava, koji je pronađen među fajlovima na njegovom računaru.

Među dokumentima je bila i kontrolna lista sa podsetnicima da se ograniči buka, očiste tela i unište dokazi. Uhapšen je u julu 2023. godine i od tada je uglavnom ćutao tokom višestrukih pojavljivanja pred sudom.

Kao deo svog priznanja krivice, Hojerman je pristao da sarađuje sa jedinicom FBI za analizu ponašanja kako bi pomogao u hvatanju drugih serijskih ubica.

Asa Elerup, njegova bivša supruga, i njihovo dvoje odrasle dece rekli su preko svojih advokata da neće prisustvovati izricanju presude iz poštovanja prema porodicama žrtava.

Hojerman je poslednje tri godine proveo sam u odvojenoj ćeliji u okružnom zatvoru u Riverhedu.

Prema rečima šerifa okruga Safok, Erola Tulona, koji nadgleda zatvor, provodio je vreme čitajući krimi romane, povremeno su ga posećivali advokati ili porodica.

Autor: Marija Radić