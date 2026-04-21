Jezivo! Detalji o ubici osmoro dece: Pucao mališanima u glavu dok su spavali, bivši vojnik, ranije osuđivan

Istražitelji u američkoj saveznoj državi Luizijani pokušavaju da utvrde kako je bivši pripadnik Nacionalne garde Šamar Elkins došao do vatrenog oružja kojim je ubio osmoro dece, uprkos tome što je ranije bio osuđen za nezakonito posedovanje oružja.

Pucnjava se dogodila u nedelju u gradu Šrivport, a policija je saopštila da je reč o incidentu povezanom sa porodičnim nasiljem, preneo je NBC.

Šef policije Šrivporta Vejn Smit naveo je da federalni Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) istražuje kako je Elkins došao do pištolja koji je korišćen u napadu. ATF nije želeo da komentariše slučaj.

Portparol policije Kristofer Bordelon rekao je da je Elkins većinu dece upucao u glavu, verovatno dok su još spavala, a jedno je pronađeno na krovu kuće.

Prema njegovim rečima, Elkins je bio otac sedmoro od osmoro ubijene dece, dok je jedno dete bilo njihov rođak. U pucnjavi su teško ranjene dve žene - Elkinsova supruga koja je upucana u lice i još jedna žena za koju policija veruje da mu je bila devojka.

Prema podacima policije, Elkins je 2019. godine uhapšen i osuđen za ilegalnu upotrebu vatrenog oružja, zbog čega mu je verovatno bilo zabranjeno da legalno poseduje vatreno oružje. Nakon napada, Elkins je pobegao sa mesta događaja.

Policija navodi da je prethodno pucao na jednu ženu u ulici Harison, a zatim otišao u kuću u ulici Vest 79, gde je ubio decu.

Posle toga je pobegao i uz pretnju pištoljem oteo jednu osobu iz automobila u blizini raskrsnice Linvud avenije i Vest 79. ulice.

Policija je potom ušla u poteru, tokom koje je došlo do razmene vatre u susednom okrugu Bosije. Elkins je kasnije pronađen mrtav ispred jedne kuće.

Vlasti još ispituju da li je ubijen u razmeni vatre sa policijom ili je sebi oduzeo život. Policijski zvaničnici su potvrdili da se Elkinsovo ime nalazilo u policijskom sistemu i pre napada, ali nisu izneli dodatne detalje o prethodnim incidentima.

Smit je rekao da svi dosadašnji dokazi ukazuju na to da je pucnjava izbila nakon porodičnog sukoba. Pucnjava je izazvala šok u zajednici, ističe NBC.

Gradonačelnik Šrivporta Tom Arseno opisao je događaj kao "možda najgoru tragičnu situaciju koja se dogodila u tom gradu".

Kancelarija mrtvozornika okruga Kado identifikovala je ubijenu decu kao: Džejlu Elkins (3), Šejlu Elkins (5), Kajlu Pju (6), Lejlu Pju (7), Markajdona Pjua (10), Sariju Snou (11), Kedariona Snoua (6) i Brajlona Snoua (5).Elkins je služio u Nacionalnoj gardi vojske Luizijane od avgusta 2013. do avgusta 2020. godine kao specijalista za signalnu podršku i vatrenu podršku.

Prema vojnim podacima, nikada nije bio raspoređen na borbenu misiju i napustio je službu u činu redova.

Prema rečima njegovog zeta Troja Brauna, Elkins je nedavno potražio pomoć za mentalno zdravlje u medicinskom centru za veterane Overton Bruks, gde je boravio oko nedelju i po dana. Ta zdravstvena ustanova nije odgovorila na pitanja novinara.

Elkins je 9. aprila na Fejsbuku podelio objavu sa molitvom u kojoj traži pomoć da sačuva svoj um i emocije i da se odupre negativnosti.

Autor: S.M.