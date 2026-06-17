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SUKOB JE ZAVRŠEN! SKLOPLJEN SPORAZUM AMERIKE I IRANA: Dve zemlje potpisale Memorandum o razumevanju za OKONČANJE RATA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković ||

Sjedinjene Američke Države i Iran večeras su elektronski potpisale Memorandum o razumevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika.

Oni su rekli da je potpisivanje bilo "na daljinu" i da je Memorandum o razumevanju već stupio na snagu.

Aksios je prethodno javio da SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavi danas do kraja dana preko video linka, umesto u petak u Švajcarskoj.

Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz saglasnost obe strane.

Foto: Tanjug AP/Mustafa Jamalddine, Tanjug AP/fatima shbair, pixabay.com

Još jedan razlog bi mogao da bude smanjenje političkog pritiska na Belu kuću da objavi tekst Memoranduma o razumevanju, međutim neimenovani izvor upoznat sa diskusijama tvrdi da je Iran zahtevao da se tekst ne objavljuje do formalnog potpisivanja i negirao je da Bela kuća reaguje na politički pritisak.

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Ipak, čak i ako se vreme potpisivanja promeni, sastanak između delegacija SAD i Irana, na čelu sa potpredsednikom Vensom i predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom, održaće se u petak u Švajcarskoj, kako je i planirano, tvrde izvori Axiosa navodeći da se očekuje da će se u Švajcarskoj razgovarati o pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu.

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Autor: Marija Radić

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