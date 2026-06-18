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ISTORIJSKI TRENUTAK U VERSAJU! Tramp prekinuo večeru sa Makronom i potpisao SPORAZUM SA IRANOM: Ovo nije bilo lako! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je u sredu uveče istorijski memorandum o razumevanju (MOU) između SAD i Irana tokom svečane večere u Versajskom dvorcu, koju je u njegovu čast priredio francuski predsednik Emanuel Makron povodom proslave 250. godišnjice američke nezavisnosti.

Dok je sedeo pored Makrona, državni sekretar Marko Rubio predao je Trampu sporazum, a američki predsednik je pre nego što je stavio potpis pred prisutnim gostima kratko poručio: "Ovo nije bilo lako, to mogu da vam kažem." Nakon potpisivanja, Tramp je podigao i pokazao dokument svima u sali.

Francuski predsednik Emanuel Makron odmah je pozdravio ovaj istorijski uspeh i na društvenoj mreži X objavio video snimak samog čina potpisivanja.

"Predsednik Tramp potpisao je večeras u Versaju sporazum između Irana i Sjedinjenih Država. Ovaj sporazum utire put trajnom miru i omogućava ponovno otvaranje Ormuskog tesnaca. To je važan korak u pravom smeru", poručio je Makron.

Sa iranske strane, sporazum je potpisao predsednik Masoud Pezeškian. Ovaj iznenadni diplomatski uspeh usledio je nakon meseci žestokih sukoba u regionu u koje su bili uključeni Iran, Izrael i SAD, a potpisani dokument donosi mapu puta za prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija i otvaranje ključnih pomorskih puteva.

Pre samog potpisivanja, Tramp je u Versaj stigao oko 22 sata u pratnji supruge Melanije Tramp, gde su ga dočekali Emanuel i Brižit Makron. Na meniju za oko 30 zvanica, među kojima su bili francuski ministri i članovi američke administracije, bila je crna svinjetina iz Bigorea, špargla iz doline Loare, piletina iz Burbona i čokoladna torta.

Ipak, raskošna večera u Donjoj galeriji palate ostala je potpuno u senci istorijskog dokumenta, a Versaj je još jednom potvrdio status mesta gde se kroji svetska istorija i završavaju sukobi.

Autor: D.S.

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