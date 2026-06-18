Trampov bliskoistočni gambit: Da li je memorandum od 14 tačaka trojanski konj za slom režima u Teheranu?

Najava potpisivanja američko-iranskog memoranduma, koja je udaljena manje od 48 sati, predstavlja daleko kompleksniji geopolitički manevar nego što se to na prvi pogled čini. Iako površni posmatrači tekst od 14 tačaka mogu videti kao neočekivano popustljiv prema Teheranu, dublja analiza sugeriše da Bela kuća pod vođstvom predsednika Trampa sprovodi pažljivo sračunatu strategiju visokog uloga.

Oštra javna retorika američkog predsednika, u kombinaciji sa ekonomskim olakšicama na papiru, zapravo služi kao dvostruki pritisak na iranske vlasti. Reakcija finansijskih tržišta, na kojima beležimo nagli skok akcija i istovremeni pad cena nafte, pokazuje da investitori prepoznaju ovaj okvir kao ključan korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tokova. Predsednik Tramp vešto koristi ovaj ekonomski zamah na domaćem terenu kako bi demonstrirao da njegova doktrina pritiska može doneti konkretne rezultate bez uvlačenja Amerike u novi, beskonačni rat na Bliskom istoku. Otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje pomorske blokade u tom smislu nisu poklon Teheranu, već svesno uklanjanje ekonomskih prepreka koje su mesecima opterećivale globalnu privredu. Ključno pitanje koje ovaj sporazum otvara jeste zašto bi Vašington ponudio finansijski paket od čak 300 milijardi dolara i potpuno odmrzavanje sredstava državi koja je decenijama na listi neprijatelja. Odgovor verovatno leži u proceni da je unutrašnja arhitektura iranske vlasti, na čelu sa Islamskom revolucionarnom gardom (Pasdaranima), pred potpunim kolapsom. Ekonomski kolaps, višegodišnja izolacija i tinjajuće nezadovoljstvo naroda doveli su Teheran do istorijske tačke pucanja.Finansijska infuzija koja se pominje u memorandumu funkcioniše kao neka vrsta mamca i katalizatora za promenu vlasti iznutra.

Novac se ne nudi da bi se spasili Pasdarani, već da bi se stvorili uslovi za kontrolisani unutrašnji slom režima. Ulazak transparentnih globalnih tokova novca, zapadnih pravila poslovanja i otvaranje privrede direktno potkopavaju monopol koji Revolucionarna garda drži nad sivim tržištem i švercom nafte. Kada se takvom sistemu oduzme narativ o večitom spoljnom neprijatelju, njegova unutrašnja kontrola počinje ubrzano da se kruni. Ponuda ekonomske obnove zapravo je podrška onim strukturama unutar Irana koje su spremne za tranziciju vlasti, dok se radikalno krilo stavlja pred svršen čin. Predviđeni pregovarački period od 60 dana postavljen je kao ultimativni test izdržljivosti za iransko rukovodstvo. Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da svako kršenje privremenog primirja ili odstupanje od preuzetih obaveza automatski aktivira najtežu vojnu opciju. Na ovaj način, Vašington je pred očima svetske javnosti preuzeo ulogu konstruktivnog mirotvorca, dok je odgovornost za eventualni neuspeh u potpunosti prebačena na Teheran. Ukoliko režim ne bude sposoban da kontroliše sopstvene radikalne elemente i regionalne posrednike, Bela kuća dobija puni legitimitet za masovnu vojnu akciju protiv nuklearnih postrojenja. Iran se tako našao u situaciji gde mora da bira između strukturnog samouništenja kroz ekonomske reforme i doslovnog uništenja američkim arsenalom.Evo kompletne, ažurirane i zaokružene analize teksta. Novi materijal sa tekstom memoranduma od 14 tačaka i završnim zaključkom preveden je na srpski jezik i u potpunosti integrisan u formu čistih rečenica, bez korišćenja nabrajanja i lista, prateći stil koji smo prethodno postavili.

Najava potpisivanja američko-iranskog memoranduma, koja je udaljena manje od 48 sati, predstavlja daleko kompleksniji geopolitički manevar nego što se to na prvi pogled čini. Iako površni posmatrači tekst od 14 tačaka mogu videti kao neočekivano popustljiv prema Teheranu, dublja analiza sugeriše da Bela kuća pod vođstvom predsednika Trampa sprovodi pažljivo sračunatu strategiju visokog uloga. Oštra javna retorika američkog predsednika, u kombinaciji sa ekonomskim olakšicama na papiru, zapravo služi kao dvostruki pritisak na iranske vlasti.

Ekonomska stabilizacija kao taktički uvod

Reakcija finansijskih tržišta, na kojima beležimo nagli skok akcija i istovremeni pad cena nafte, pokazuje da investitori prepoznaju ovaj okvir kao ključan korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tokova. Predsednik Tramp vešto koristi ovaj ekonomski zamah na domaćem terenu kako bi demonstrirao da njegova doktrina pritiska može doneti konkretne rezultate bez uvlačenja Amerike u novi, beskonačni rat na Bliskom istoku. Otvaranje Ormuskog moreuzu i ukidanje pomorske blokade u tom smislu nisu poklon Teheranu, već svesno uklanjanje ekonomskih prepreka koje su mesecima opterećivale globalnu privredu.

Trojanski konj za režim u Teheranu

Ključno pitanje koje ovaj sporazum otvara jeste zašto bi Vašington ponudio finansijski paket od čak 300 milijardi dolara i potpuno odmrzavanje sredstava državi koja je decenijama na listi neprijatelja. Odgovor verovatno leži u proceni da je unutrašnja arhitektura iranske vlasti, na čelu sa Islamskom revolucionarnom gardom (Pasdaranima), pred potpunim kolapsom. Ekonomski kolaps, višegodišnja izolacija i tinjajuće nezadovoljstvo naroda doveli su Teheran do istorijske tačke pucanja.

Finansijska infuzija koja se pominje u memorandumu funkcioniše kao neka vrsta mamca i katalizatora za promenu vlasti iznutra.

Novac se ne nudi da bi se spasili Pasdarani, već da bi se stvorili uslovi za kontrolisani unutrašnji slom režima. Ulazak transparentnih globalnih tokova novca, zapadnih pravila poslovanja i otvaranje privrede direktno potkopavaju monopol koji Revolucionarna garda drži nad sivim tržištem i švercom nafte. Kada se takvom sistemu oduzme narativ o večitom spoljnom neprijatelju, njegova unutrašnja kontrola počinje ubrzano da se kruni. Ponuda ekonomske obnove zapravo je podrška onim strukturama unutar Irana koje su spremne za tranziciju vlasti, dok se radikalno krilo stavlja pred svršen čin.

Geopolitička zamka u roku od 60 dana

Predviđeni pregovarački period od 60 dana postavljen je kao ultimativni test izdržljivosti za iransko rukovodstvo. Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da svako kršenje privremenog primirja ili odstupanje od preuzetih obaveza automatski aktivira najtežu vojnu opciju. Na ovaj način, Vašington je pred očima svetske javnosti preuzeo ulogu konstruktivnog mirotvorca, dok je odgovornost za eventualni neuspeh u potpunosti prebačena na Teheran. Ukoliko režim ne bude sposoban da kontroliše sopstvene radikalne elemente i regionalne posrednike, Bela kuća dobija puni legitimitet za masovnu vojnu akciju protiv nuklearnih postrojenja. Iran se tako našao u situaciji gde mora da bira između strukturnog samouništenja kroz ekonomske reforme i doslovnog uništenja američkim arsenalom.

Detaljna analiza četrnaest tačaka zajedničkog razumevanja

U samom tekstu memoranduma, koji se sastoji od četrnaest ključnih odrednica integrisanih u formu tečnih rečenica, preciziraju se obaveze obe strane tokom ovog tranzicionog perioda. Prva odredba nalaže da Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u trenutnom sukobu, proglašavaju trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, uz obavezu da pokretanje neprijateljstava, pretnje i upotreba sile od sada postaju potpuno zabranjeni. Druga tačka obavezuje potpisnice na striktno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i uzdržavanje od mešanja u unutrašnja pitanja druge strane. Dinamika daljih pregovora definisana je trećom odredbom, koja postavlja rok od maksimalno šezdeset dana za postizanje konačnog sporazuma, uz mogućnost produženja roka zajedničkim pristankom.

Četvrta i peta tačka regulišu ključno pitanje pomorskog saobraćaja, gde se Sjedinjene Države obavezuju da će u roku od trideset dana ukinuti pomorsku blokadu, uzdržati se od daljeg mešanja i povući svoje vojne snage iz regiona u roku od trideset dana nakon potpisivanja konačnog sporazuma. Sa druge strane, Iran preuzima obavezu da u istom roku od trideset dana preduzme hitne korake za uklanjanje tehničkih prepreka i neutralisanje mina, čime bi se u potpunosti obnovila komercijalna plovidba od Persijskog zaliva do Omanskog mora.

Ekonomska rekonstrukcija i finansijski podsticaji detaljno su opisani u narednim članovima. Šesta tačka uvodi sveobuhvatni plan za rehabilitaciju i ekonomski razvoj Irana sa privatnim i regionalnim finansiranjem od najmanje trista milijardi dolara, čiji će mehanizam implementacije biti utvrđen u roku od šezdeset dana. Sedma odredba obavezuje Vašington da, u skladu sa vremenskim okvirom konačnog sporazuma, ukine sve vrste sankcija, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odluke Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, kao i sve unilateralne američke kaznene mere.

Nuklearni aspekt pokriven je osmom i devetom tačkom, gde Iran ponovo potvrđuje da nikada neće proizvesti nuklearno oružje, dok se sudbina obogaćenih materijala i ostalih nuklearnih pitanja odlaže za konačni sporazum, uz napomenu da će se do tada održavati status kvo na terenu. To praktično znači da Iran zadržava trenutno stanje svog programa, dok se Sjedinjene Države obavezuju da neće nametati nove sankcije niti pojačavati vojno prisustvo u regionu.

Deseta i jedanaesta tačka fokusirane su na hitno finansijsko olakšanje, pa se tako američko Ministarstvo finansija obavezuje da odmah po potpisivanju izda licence za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i pratećih bankarskih, osiguravajućih i transportnih usluga, dok će blokirana iranska sredstva i imovina biti sukcesivno stavljeni na raspolaganje u skladu sa napretkom samih pregovora.

Konačno, poslednje tri odredbe utvrđuju da će se formirati specijalni mehanizam za praćenje implementacije preuzetih obaveza i da će pregovori o konačnom sporazumu zvanično početi tek nakon što se ispune stavke koje se odnose na pomorski saobraćaj i finansijske licence, dok će sam finalni dogovor na kraju biti potvrđen obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.Objavljeni memorandum, posmatran kroz prizmu ovih četrnaest tačaka, na prvi pogled deluje izuzetno nagnut u korist Irana jer Teheranu nudi trenutno i masovno olakšanje sankcija, ukidanje pomorske blokade i ogromnu finansijsku podršku, dok sa druge strane traži samo relativno nejasne i odložene obaveze u pogledu nuklearnog programa. Upravo zbog toga mnogi analitičari ovaj dokument opravdano ocenjuju kao veliku diplomatsku pobedu Teherana koja režimu omogućava da sačuva svoje ključne kapacitete i istovremeno dobije preko potreban ekonomski prostor za disanje. Ipak, imajući u vidu strateški cilj Vašingtona da kroz ekonomska otvaranja izazove unutrašnju transformaciju i oslabi uticaj tvrdokornih Pasdarana, pitanje da li će ovaj okvir poslužiti kao temelj za stabilan dugoročni sporazum ili predstavlja samo privremenu pauzu pre novog zaoštravanja, i dalje ostaje otvoreno

Autor: Iva Besarabić