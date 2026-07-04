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PUTIN IZDAO NOVO NAREĐENJE ZA UKRAJINU! Sastao se sa najvišim ruskim generalima u vojnoj uniformi: Moraju da budu nastavljeni...

Izvor: Pink.rs/Kyiv Independent, Foto: Tanjug AP/Gavriil Grigorov ||

Putinova izjava usledila je dva dana nakon što je Rusija izvela najveći napad na Kijev od početka rata punog obima, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, dok je više od 90 ranjeno.

Tokom posete pomoćnom komandnom mestu Zajedničke grupe ruskih snaga, Putinje održao sastanak sa nekoliko najviših vojnih komandanata i članovima Generalštaba. Tom prilikom pozvao je na nastavak masovnih udara na Ukrajinu, predstavljajući ih kao napade na vojne ciljeve.

- S tim u vezi, ističem da masovni, koordinisani udari na infrastrukturu vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i objekte koji podržavaju njegov rad moraju biti nastavljeni - rekao je Putin.

U noćnom napadu između 1. i 2. jula Rusija je lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina bila usmerena ka Kijevu. U vazdušnom napadu upotrebljeno je i 28 balističkih raketa, što predstavlja rekordan broj u jednom napadu na ukrajinsku prestonicu. U napadu je poginulo ili ranjeno na desetine civila, među kojima su bili i pripadnici hitnih službi.

Napad je izazvao urušavanje stambenih zgrada, požar u istorijskom hotelu i uništenje oko 800.000 knjiga u centralnom skladištu ukrajinskog izdavača BookChef. Širom grada prijavljena je velika šteta na civilnoj infrastrukturi.

Autor: Iva Besarabić

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