PUTIN IZDAO NOVO NAREĐENJE ZA UKRAJINU! Sastao se sa najvišim ruskim generalima u vojnoj uniformi: Moraju da budu nastavljeni...

Putinova izjava usledila je dva dana nakon što je Rusija izvela najveći napad na Kijev od početka rata punog obima, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, dok je više od 90 ranjeno.
Tokom posete pomoćnom komandnom mestu Zajedničke grupe ruskih snaga, Putinje održao sastanak sa nekoliko najviših vojnih komandanata i članovima Generalštaba. Tom prilikom pozvao je na nastavak masovnih udara na Ukrajinu, predstavljajući ih kao napade na vojne ciljeve.
- S tim u vezi, ističem da masovni, koordinisani udari na infrastrukturu vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i objekte koji podržavaju njegov rad moraju biti nastavljeni - rekao je Putin.
Putin:— Clash Report (@clashreport) 03. јул 2026.
The more strikes the enemy attempts to carry out against civilian facilities in Russia, the larger the security zone we will have to create in the adjacent territory. pic.twitter.com/uXKwe7Aqss
U noćnom napadu između 1. i 2. jula Rusija je lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina bila usmerena ka Kijevu. U vazdušnom napadu upotrebljeno je i 28 balističkih raketa, što predstavlja rekordan broj u jednom napadu na ukrajinsku prestonicu. U napadu je poginulo ili ranjeno na desetine civila, među kojima su bili i pripadnici hitnih službi.
Napad je izazvao urušavanje stambenih zgrada, požar u istorijskom hotelu i uništenje oko 800.000 knjiga u centralnom skladištu ukrajinskog izdavača BookChef. Širom grada prijavljena je velika šteta na civilnoj infrastrukturi.
Autor: Iva Besarabić