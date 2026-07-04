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Saudijski portal tvrdi: Nastavak PREGOVORA SAD i IRANA 11. jula, uključiće i nuklearna pitanja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković ||

Pregovori između SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljeni 11. jula, nakon višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, i uključivaće pitanje iranskog nuklearnog programa, objavio je saudijski portal Al Arabija pozivajući se na izvore.

Izvori su naveli da će se predstojeća runda razgovora biti vođena u Pakistanu, a u fokusu će biti rešavanje tri pitanja: američke sankcije uvedene Teheranu, zamrznuta iranska sredstva i iranski nuklearni program.

Al Arabija podseća da su SAD i Iran već su održali dva sastanka - u Švajcarskoj prošlog meseca, i u Dohi prošlog utorka i srede, i to nakon višemesečnih indirektnih kontakata između Vašingtona i Teherana, koji su se fokusirali na obuzdavanje eskalacija i oživljavanje pregovaračkog puta o nuklearnom programu, usred kontinuiranih neslaganja oko ukidanja sankcija i garancija koje se zahtevaju od obe strane.

Dve zemlje su poslednji put održale indirektne tehničke razgovore u Dohi u utorak i sredu, a američki predsednik Donald Tramp opisao je pregovore kao "veoma dobre".

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon

Prema Iranu, strane su se složile o delimičnom oslobađanju milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava, iako su američki zvaničnici navodno negirali da je takav dogovor postignut.

Najavljeni novi pregovori dolaze nakon što su SAD i Iran pre dve nedelje potpisali memorandum o razumevanju, kojim im je dato 60 dana da pregovaraju o konačnom sporazumu koji pokriva iranski nuklearni program.

Iako se očekivani pregovori i dalje suočavaju sa izazovima vezanim za posleratne aranžmane, zajedno sa neslaganjima oko iranskog nuklearnog programa, mehanizama za oslobađanje zamrznute iranske imovine i upravljanja Ormuskim moreuzom, obe strane nastoje da testiraju šanse za povratak diplomatskom putu koji bi ublažio tenzije u regionu, navodi portal.

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Autor: M.R.

#Iran

#SAD

#nuklearna pitanja

#pregovori

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