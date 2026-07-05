Putin i Tramp razgovarali telefonom: Pričali oko sat i po vremena, otkriveno i o čemu

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 sat i 25 minuta, saopštio je večeras pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, uz napomenu da je razgovor bio "poslovan i veoma konstruktivan".
"Današnji telefonski razgovor šefova država počeo je tako što je predsednik Vladimir Putin lično čestitao Donaldu Trampu i celom američkom narodu ovaj značajan praznik, podsećajući na doprinos Rusije razvoju američke državnosti", rekao je on, prenose RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući i situaciju u vezi sa Ukrajinom, i izrazili sklonost ka političko-diplomatskom rešenju sukoba.
"Ruska strana je još jednom naglasila svoju opredeljenost ka političkom i diplomatskom rešenju sukoba, uzimajući u obzir dobro poznate fundamentalne ruske pristupe", istakao je Ušakov.
Takođe su naglasili značaj očuvanja zajedničke istorije i savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata, dodao je.
Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan je na inicijativu američkog predsednika, rekao je Ušakov.
Dodao je da su Putin i Tramp razgovarali o aktuelnim temama međunarodne politike, pri čemu je posebno razmatrana situacija u Ukrajini, uključujući i planove američkog predsednika da učestvuje na samitu NATO u Turskoj.
Putin je, kako je navedeno, Trampu izložio svoju ocenu situacije na frontu, gde ruske snage napreduju duž linije kontakta.
Ruski predsednik je ponovio da se zalaže za političko-diplomatsko rešenje sukoba, uz obavezno uvažavanje, kako su naveli, "poznatih principijelnih ruskih stavova".
Tramp je, prema rečima Ušakova, potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rešenja, uz posredovanje specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.
Tramp je ukazao i na velike mogućnosti saradnje između Rusije i SAD koje bi se otvorile nakon završetka sukoba u Ukrajini.
Lideri su takođe naglasili važnost poštovanja zajedničke istorije i posebno savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata.
Putin je izrazio nadu da će pregovori SAD i Irana dovesti do dugoročnih i obostrano prihvatljivih rešenja za regulisanje situacije.
Ruski predsednik je potvrdio nameru da doprinese stabilizaciji situacije na Bliskom istoku.
Dogovoreno je da se lideri ponovo čuju u bliskoj budućnosti.
Putin je takođe podsetio Trampa da postoji važeći poziv da poseti Rusiju.
Razgovor se desio samo 20 dana nakon prethodnog kontakta, a ovo je 14. telefonski razgovor dvojice lidera od povratka Donalda Trampa u Belu kuću 2025. godine.
Tokom prethodnog razgovora Putin je čestitao Trampu 80. rođendan, a lideri su razmatrali bilateralne odnose i ključne teme međunarodne politike, uključujući sukob u Ukrajini.
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250. godišnjicu nezavisnosti, u znak sećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine u Filadelfiji.
Autor: Marija Radić