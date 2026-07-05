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Putin i Tramp razgovarali telefonom: Pričali oko sat i po vremena, otkriveno i o čemu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 sat i 25 minuta, saopštio je večeras pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, uz napomenu da je razgovor bio "poslovan i veoma konstruktivan".

"Današnji telefonski razgovor šefova država počeo je tako što je predsednik Vladimir Putin lično čestitao Donaldu Trampu i celom američkom narodu ovaj značajan praznik, podsećajući na doprinos Rusije razvoju američke državnosti", rekao je on, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući i situaciju u vezi sa Ukrajinom, i izrazili sklonost ka političko-diplomatskom rešenju sukoba.

"Ruska strana je još jednom naglasila svoju opredeljenost ka političkom i diplomatskom rešenju sukoba, uzimajući u obzir dobro poznate fundamentalne ruske pristupe", istakao je Ušakov.

Takođe su naglasili značaj očuvanja zajedničke istorije i savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata, dodao je.

Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan je na inicijativu američkog predsednika, rekao je Ušakov.

Dodao je da su Putin i Tramp razgovarali o aktuelnim temama međunarodne politike, pri čemu je posebno razmatrana situacija u Ukrajini, uključujući i planove američkog predsednika da učestvuje na samitu NATO u Turskoj.

Foto: Tanjug AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putin je, kako je navedeno, Trampu izložio svoju ocenu situacije na frontu, gde ruske snage napreduju duž linije kontakta.

Ruski predsednik je ponovio da se zalaže za političko-diplomatsko rešenje sukoba, uz obavezno uvažavanje, kako su naveli, "poznatih principijelnih ruskih stavova".

Tramp je, prema rečima Ušakova, potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rešenja, uz posredovanje specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Tramp je ukazao i na velike mogućnosti saradnje između Rusije i SAD koje bi se otvorile nakon završetka sukoba u Ukrajini.

Lideri su takođe naglasili važnost poštovanja zajedničke istorije i posebno savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata.

Putin je izrazio nadu da će pregovori SAD i Irana dovesti do dugoročnih i obostrano prihvatljivih rešenja za regulisanje situacije.

Ruski predsednik je potvrdio nameru da doprinese stabilizaciji situacije na Bliskom istoku.

Dogovoreno je da se lideri ponovo čuju u bliskoj budućnosti.

Putin je takođe podsetio Trampa da postoji važeći poziv da poseti Rusiju.

Razgovor se desio samo 20 dana nakon prethodnog kontakta, a ovo je 14. telefonski razgovor dvojice lidera od povratka Donalda Trampa u Belu kuću 2025. godine.

Tokom prethodnog razgovora Putin je čestitao Trampu 80. rođendan, a lideri su razmatrali bilateralne odnose i ključne teme međunarodne politike, uključujući sukob u Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250. godišnjicu nezavisnosti, u znak sećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine u Filadelfiji.

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Autor: Marija Radić

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