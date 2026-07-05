Putin i Tramp razgovarali telefonom: Pričali oko sat i po vremena, otkriveno i o čemu

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 sat i 25 minuta, saopštio je večeras pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, uz napomenu da je razgovor bio "poslovan i veoma konstruktivan".

"Današnji telefonski razgovor šefova država počeo je tako što je predsednik Vladimir Putin lično čestitao Donaldu Trampu i celom američkom narodu ovaj značajan praznik, podsećajući na doprinos Rusije razvoju američke državnosti", rekao je on, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući i situaciju u vezi sa Ukrajinom, i izrazili sklonost ka političko-diplomatskom rešenju sukoba.

"Ruska strana je još jednom naglasila svoju opredeljenost ka političkom i diplomatskom rešenju sukoba, uzimajući u obzir dobro poznate fundamentalne ruske pristupe", istakao je Ušakov.

Takođe su naglasili značaj očuvanja zajedničke istorije i savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata, dodao je.

Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan je na inicijativu američkog predsednika, rekao je Ušakov.

Dodao je da su Putin i Tramp razgovarali o aktuelnim temama međunarodne politike, pri čemu je posebno razmatrana situacija u Ukrajini, uključujući i planove američkog predsednika da učestvuje na samitu NATO u Turskoj.

Putin je, kako je navedeno, Trampu izložio svoju ocenu situacije na frontu, gde ruske snage napreduju duž linije kontakta.

Ruski predsednik je ponovio da se zalaže za političko-diplomatsko rešenje sukoba, uz obavezno uvažavanje, kako su naveli, "poznatih principijelnih ruskih stavova".

Tramp je, prema rečima Ušakova, potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rešenja, uz posredovanje specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Tramp je ukazao i na velike mogućnosti saradnje između Rusije i SAD koje bi se otvorile nakon završetka sukoba u Ukrajini.

Lideri su takođe naglasili važnost poštovanja zajedničke istorije i posebno savezništva Moskve i Vašingtona tokom Drugog svetskog rata.

Putin je izrazio nadu da će pregovori SAD i Irana dovesti do dugoročnih i obostrano prihvatljivih rešenja za regulisanje situacije.

Ruski predsednik je potvrdio nameru da doprinese stabilizaciji situacije na Bliskom istoku.

Dogovoreno je da se lideri ponovo čuju u bliskoj budućnosti.

Putin je takođe podsetio Trampa da postoji važeći poziv da poseti Rusiju.

Razgovor se desio samo 20 dana nakon prethodnog kontakta, a ovo je 14. telefonski razgovor dvojice lidera od povratka Donalda Trampa u Belu kuću 2025. godine.

Tokom prethodnog razgovora Putin je čestitao Trampu 80. rođendan, a lideri su razmatrali bilateralne odnose i ključne teme međunarodne politike, uključujući sukob u Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250. godišnjicu nezavisnosti, u znak sećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine u Filadelfiji.

Autor: Marija Radić