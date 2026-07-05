AKTUELNO

Svet

Nevreme naparavilo haos u Istanbulu: Saobraćaj u kolapsu, bujica nosila sve pred sobom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/I. Besarabić ||

Jak pljusak praćen grmljavinom pogodio je danas Istanbul i izazvao velike probleme u saobraćaju, poplave na ulicama i otežano kretanje u više gradskih opština.

Najviše su pogođeni evropski delovi grada, uključujući Bešiktaš, Šišli, Fatih, Bakirkoj, Sultangazi i Kagitane, gde su se ulice pretvorile u bujice, a pojedini podvožnjaci bili su poplavljeni, prenosi TRT Haber.

Zbog velike količine padavina, na više lokacija došlo je do izlivanja kanalizacije i začepljenja slivnika, što je dodatno otežalo odvod vode.

U pojedinim delovima grada vozila su zarobljena u vodi, dok je bujica odnosila motocikle.

Na nekim mestima poplavljeni su podvožnjaci gde se zaglavilo nekoliko vozila.

Građani su pokušavali da uklone vodu sa ulica otvaranjem šahtova, dok su vozači imali poteškoće da prolaze kroz vodu koja je dosezala do točkova.

pročitajte još

Putin i Tramp razgovarali telefonom: Pričali oko sat i po vremena, otkriveno i o čemu

Na Azijskoj strani grada kiša je padala povremeno, uz lokalne pljuskove u nekoliko četvrti.

Meteorološke službe upozoravaju da bi nestabilno vreme moglo da se nastavi i u narednim satima, uz mogućnost novih lokalnih pljuskova i grmljavine.

Autor: Marija Radić

#Istanbul

#Nevreme

#Saobraćaj

#Turska

#kolaps

POVEZANE VESTI

Društvo

NEVREME U SRBIJI! ZAGRMELO NAD BEOGRADOM, JEZIV PRIZOR U ZEMUNU: Jaka kiša pogodila prestonicu, poznato koji delovi Srbije su sledeći na udaru nepogod

Svet

Nevreme pravi haos u Švajcarskoj i Italiji: Ima stradalih, bujica odnela most (FOTO)

Društvo

NEVREME PARALISALO OVAJ GRAD U SRBIJI! Vetar nosi sve pred sobom, ulice POD VODOM: Automobili zarobljeni, potop na više lokacija (VIDEO)

Svet

STRAVIČNO NEVREME U GRČKOJ, IMA MRTVIH! Ulice pod vodom, bujice nose automobile, vlasti uputile UPOZORENJE građanima (FOTO)

Društvo

UŽIVO! RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE! APOKALIPTIČAN PRIZOR I NAD BEOGRADOM: Grad tuče na sve strane, poplavljene ulice - evo kakva je noć pred nama

Društvo

HAOS U NAJAVI, NEVREME SE ŠIRI SRBIJOM! Crni oblaci protutnjali kroz delove Beograda, a evo kada stiže u ostale krajeve zemlje!