Nevreme naparavilo haos u Istanbulu: Saobraćaj u kolapsu, bujica nosila sve pred sobom

Jak pljusak praćen grmljavinom pogodio je danas Istanbul i izazvao velike probleme u saobraćaju, poplave na ulicama i otežano kretanje u više gradskih opština.

Najviše su pogođeni evropski delovi grada, uključujući Bešiktaš, Šišli, Fatih, Bakirkoj, Sultangazi i Kagitane, gde su se ulice pretvorile u bujice, a pojedini podvožnjaci bili su poplavljeni, prenosi TRT Haber.

Zbog velike količine padavina, na više lokacija došlo je do izlivanja kanalizacije i začepljenja slivnika, što je dodatno otežalo odvod vode.

U pojedinim delovima grada vozila su zarobljena u vodi, dok je bujica odnosila motocikle.

Na nekim mestima poplavljeni su podvožnjaci gde se zaglavilo nekoliko vozila.

Građani su pokušavali da uklone vodu sa ulica otvaranjem šahtova, dok su vozači imali poteškoće da prolaze kroz vodu koja je dosezala do točkova.

Na Azijskoj strani grada kiša je padala povremeno, uz lokalne pljuskove u nekoliko četvrti.

Meteorološke službe upozoravaju da bi nestabilno vreme moglo da se nastavi i u narednim satima, uz mogućnost novih lokalnih pljuskova i grmljavine.

Autor: Marija Radić