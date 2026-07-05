CIA otkrila taktike regrutovanja obaveštajaca: Novac nije presudan

Bivši američki obaveštajci otkrili su da taktike regrutovanja Centralne obaveštajne agencije (CIA) često uključuju zadovoljavanje ličnih potreba pojedinaca za koje je CIA zainteresovana, a ređe nuđenje novca ili dijamanata, prenosi NBC.

Kako oni navode, novac retko funkcioniše sam po sebi, a školarina za dete, medicinska nega koja spasava život, viza, ili, u jednom izvanrednom avganistanskom slučaju, četiri pilule vijagre, mogu da se pokažu ubedljivijim od kofera sa gotovinom.

Potpunija slika, izvučena iz deklasifikovanih sudskih dosijea i decenija svedočanstava iz prve ruke, pokazuje da agenti koji vrše vrbovanje posežu za onim što osoba potajno želi.

Bivši zvaničnik CIA-e koji je decenijama regrutovao strane špijune, Džejms Loler, rekao je za obaveštajni sajt SPYSCAPE da, po njegovom iskustvu, novac gotovo nikada nije bio sam motiv.

U pitanju su obično skromniji iznosi nego što se misli, a veće sume, kako je dodao, isplaćuju se češće Amerikancima koje su regrutovale neprijateljske službe, što pomaže da se objasni zašto je pitanje novca dvosmerno u modernoj špijunaži.

Tako je Kevin Malori, bivši oficir CIA koji se davio u dugovima, primio oko 25.000 dolara od kineske obaveštajne službe pre nego što je osuđen za špijunažu, prema rečima tužilaca.

CIA je u međuvremenu objavila uputstva na mandarinskom, farsi i korejskom jeziku koja pozivaju razočarane zvaničnike u Kini, Iranu i Severnoj Koreji da bezbedno uspostave kontakt ako su zainteresovani.

Najneobičniji slučaj u novijoj istoriji CIA desio se u Avganistanu 2008. godine.

Vašington post pisao je o oficiru CIA koji je ostarelom avganistanskom starešini lokalne zajednice poklonio četiri pilule Vijagre.

Oficir se vratio nekoliko dana kasnije, a oduševljeni Avganistanac mu je ispričao mnoštvo detalja o kretanju talibana i rutama snabdevanja, nakon čega je usledio zahtev za još pilula.

Na spisku praktičnih “mamaca” prilikom vrbovanja našli su se džepni noževi, lekovi ili operacije za bolesne rođake, školska oprema, vađenje zuba i putne vize.

Penzionisani oficir CIA Robert Ber rekao je da je zdravstvena zaštita bila uobičajenija ponuda, podsećajući i na jedan slučaj u kojem je agencija ponudila mogućnost srčanog bajpasa, preneo je NBC.

Autor: Marija Radić