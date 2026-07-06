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SRUŠIO SE AVION U NJUJORKU! Letelica pala u Ist river, objavljeni stravični snimci iz kabine trenutak pre samog UDARA, putnici VRIŠTALI (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Hidroavion sa deset osoba srušio se u nedelju u Istočnu reku u Njujorku i počeo da tone nakon neuspelog sletanja

Pad hidroaviona u Njujorkuse dogodio kada se jedna porodica vraćala sa rođendanske proslave u Hemptonsu. U letelici se nalazilo osam putnika i dva pilota, a avion je oko podneva pao u Istočnu reku (East River) prilikom pokušaja sletanja.

Šesnaestogodišnja Kloi Tod vraćala se u Njujork zajedno sa svojom 75-godišnjom bakom Adom, nakon što su prisustvovale rođendanskoj proslavi u Hemptonsu.


Avion je poleteo nešto posle 10:38 časova, a neposredno pre podneva piloti su uputili poziv u pomoć uz povik "Mejdej", dok je među putnicima zavladala panika. Na snimku do kojeg je došao "Dejli mejl" čuju se Ada i njena unuka kako u strahu uzvikuju: "O, Bože!"


Kloi je ispričala da je najpre čula snažan udarac, nakon čega je svima naređeno da obuku prsluke za spasavanje. Piloti su putnicima rekli da se "polomio plovak" u blizini trajektnog pristaništa na Menhetnui terminala Skajport.


- Iza nas je sedeo čovek koji se razume u avione. Govorio nam je: "Bićemo dobro, nećemo se udaviti, sve će biti u redu" - rekla je Kloi za Dejli mejl. Sve osobe iz aviona bezbedno su spasili pripadnici njujorške vatrogasne službe.

Jedina povređena je Ada, koja je i ranije imala probleme sa kičmom, a u nesreći je zadobila povredu glave.


Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe njujorške policije i vatrogasaca. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se hidroavion okružen spasilačkim plovilima, dok mu je jedno krilo bilo potopljeno u vodi.

Zvaničnici su za "Njujork post" izjavili da je do incidenta došlo nakon što je avion previše grubo sleteo na uzburkanu površinu reke, usled čega je u letelicu prodrla velika količina vode.


Iznad mesta nesreće nadletao je i helikopter, dok su spasioci evakuisali putnike i pilote.

- Vidim sve kroz prozor, jezivo - napisao je jedan svedok iz Vilijamsburga na društvenoj mreži "Iks".

- Upravo sam gledao kako se avion ruši u Istočnu reku - napisao je drugi očevidac.


- Bože, avion je u Istočnoj reci - dodao je treći korisnik.

Hidroavion je kasnije otegljen do pristaništa, nakon što je najmanje pet plovila koja su se u tom trenutku nalazila na reci pomoglo spasilačkim ekipama. Policija istražuje uzrok nesreće.

Autor: D.B.

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