SRUŠIO SE AVION U NJUJORKU! Letelica pala u Ist river, objavljeni stravični snimci iz kabine trenutak pre samog UDARA, putnici VRIŠTALI (FOTO+VIDEO)

Hidroavion sa deset osoba srušio se u nedelju u Istočnu reku u Njujorku i počeo da tone nakon neuspelog sletanja

Pad hidroaviona u Njujorkuse dogodio kada se jedna porodica vraćala sa rođendanske proslave u Hemptonsu. U letelici se nalazilo osam putnika i dva pilota, a avion je oko podneva pao u Istočnu reku (East River) prilikom pokušaja sletanja.

Šesnaestogodišnja Kloi Tod vraćala se u Njujork zajedno sa svojom 75-godišnjom bakom Adom, nakon što su prisustvovale rođendanskoj proslavi u Hemptonsu.

#WATCH: Video Footage of The Moment Shows Aircraft Crashing Into New York City's East River



At least 10 people have been rescued after a plane crashed into the East River in New York City.#NewYorkCity #EastRiver #PlaneCrash #AviationNews #NYC #USA pic.twitter.com/nlGyRxdOBp — upuknews (@upuknews1) 05. јул 2026.



Avion je poleteo nešto posle 10:38 časova, a neposredno pre podneva piloti su uputili poziv u pomoć uz povik "Mejdej", dok je među putnicima zavladala panika. Na snimku do kojeg je došao "Dejli mejl" čuju se Ada i njena unuka kako u strahu uzvikuju: "O, Bože!"



Kloi je ispričala da je najpre čula snažan udarac, nakon čega je svima naređeno da obuku prsluke za spasavanje. Piloti su putnicima rekli da se "polomio plovak" u blizini trajektnog pristaništa na Menhetnui terminala Skajport.

NEW FOOTAGE: Passenger video captures the moment a plane makes a hard landing in New York City’s East River. pic.twitter.com/W9QGBLhnN3 — Breaking911 (@Breaking911) 05. јул 2026.



- Iza nas je sedeo čovek koji se razume u avione. Govorio nam je: "Bićemo dobro, nećemo se udaviti, sve će biti u redu" - rekla je Kloi za Dejli mejl. Sve osobe iz aviona bezbedno su spasili pripadnici njujorške vatrogasne službe.

Jedina povređena je Ada, koja je i ranije imala probleme sa kičmom, a u nesreći je zadobila povredu glave.



Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe njujorške policije i vatrogasaca. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se hidroavion okružen spasilačkim plovilima, dok mu je jedno krilo bilo potopljeno u vodi.

➡️ Hidroavião cai no East River, em Nova York, com 10 pessoas a bordo



Aeronave fez pouso forçado no rio e capotou parcialmente. Todos os ocupantes foram resgatados por equipes de emergência pic.twitter.com/aDQYCQy2jF — Metrópoles (@Metropoles) 05. јул 2026.

Zvaničnici su za "Njujork post" izjavili da je do incidenta došlo nakon što je avion previše grubo sleteo na uzburkanu površinu reke, usled čega je u letelicu prodrla velika količina vode.



Iznad mesta nesreće nadletao je i helikopter, dok su spasioci evakuisali putnike i pilote.

- Vidim sve kroz prozor, jezivo - napisao je jedan svedok iz Vilijamsburga na društvenoj mreži "Iks".

- Upravo sam gledao kako se avion ruši u Istočnu reku - napisao je drugi očevidac.



- Bože, avion je u Istočnoj reci - dodao je treći korisnik.

Hidroavion je kasnije otegljen do pristaništa, nakon što je najmanje pet plovila koja su se u tom trenutku nalazila na reci pomoglo spasilačkim ekipama. Policija istražuje uzrok nesreće.

NEW: Seaplane carrying 8 passengers crashes into East River near 23rd Street ferry terminal.



Plane took hard landing in choppy waters just after 12 p.m. and partially capsized.



FDNY rescued all 8 people. Two passengers with minor injuries evaluated by EMS on scene.

Video shows… pic.twitter.com/sP6N6BvHlV — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) 05. јул 2026.

Autor: D.B.