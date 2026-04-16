SRUŠIO SE AVION U HRVATSKOJ! Letelica završila u polju, na licu mesta hitna pomoć i vatrogasci (FOTO)

Izvor: Kurir.rs

Oko 10 časova, avion se srušio u opštini Ivankovo u Hrvatskoj.

Prema fotografijama koje je objavio portal Vinkulja, letelica je završila na polju, prevrnuta naopačke.

Na licu mesta hitno su upućena vozila hitne pomoći i vatrogasci, a dve osobe su povređene.

Mali avion je izvršio prinudno sletanje u blizini Ivankova oko 9:35 časova, saopštila je Policijska uprava Vukovar-Srem.

Po dolasku na lice mesta, letelica je pronađena, a pilot koja je upravljao letelicom prevezen je u Opštu županijsko-bolničku bolnicu u Vinkovcima.

Autor: A.A.

