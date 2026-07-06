SCENE IZ IRANA ŠOKIRALE SVET! Ovako nešto nikada nije viđeno: Krenula je povorka, milioni idu za kovčegom Hamneija (VIDEO)

Iran je u ponedeljak započeo veliku pogrebnu povorku kroz Teheran povodom sahrane vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, čija je smrt dodatno podigla tenzije u zemlji i regionu.

Hamneijev tabut, prekriven iranskom zastavom, postavljen je na kamion zajedno sa tabutima članova njegove porodice koji su ubijeni 28. februara u vazdušnom napadu na početku rata u kojem su učestvovali Izrael i Sjedinjene Američke Države.

General Revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh, koji nadgleda organizaciju povorke, izjavio je da će tabuti tokom 12 sati biti prevoženi ulicama Teherana do međunarodnog aerodroma Mehrabad.

Na trgovima u Teheranu već su se okupile hiljade ljudi. Nose iranske zastave, transparente sa Hamneijevim likom i poruke podrške vlastima, dok država pokušava da sahranu prikaže kao veliki trenutak nacionalnog jedinstva.

The great funeral of the century of His Highness Grand Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei pic.twitter.com/8Yype9WFH2 — مازیار (@mohmazmor) 06. јул 2026.

Ulice zatvorene, život zaustavljen

Iranske vlasti zatvorile su ulice, ograničile vazdušni prostor i praktično zaustavile svakodnevni život u prestonici zbog dana žalosti koji su počeli u subotu.

Žalost će trajati do četvrtka, kada bi 86-godišnji Hamnei trebalo da bude sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu, njegovom rodnom gradu.

Očekuje se da će veliki broj ljudi izaći duž trase povorke, ne samo u Teheranu već i na kasnijim ceremonijama, jer je Hamnei decenijama bio centralna figura iranskog političkog i verskog sistema.

Njegova smrt dolazi u trenutku kada je Iran već pod ogromnim pritiskom rata, sankcija, unutrašnjih napetosti i pregovora sa Vašingtonom o jednom od najosetljivijih pitanja za globalnu trgovinu - Ormuskom moreuzu.

Pregovori sa Amerikom odloženi zbog sahrane

Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore sa Iranom o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ograničavanju iranskog nuklearnog programa i trajnom završetku rata.

Međutim, razgovori su, prema svemu sudeći, odloženi dok se ne završe pogrebne ceremonije.

To odlaganje ima težinu, jer Ormuski moreuz ostaje jedna od najvažnijih tačaka svetskog energetskog saobraćaja. Svako njegovo zatvaranje ili ograničavanje prometa direktno udara na tržište nafte i bezbednost plovidbe.

🚨🇮🇷 BREAKING: The funeral procession of Iran's late supreme leader Ali Khamenei, has left Tehran for the holy city of Qom.



Millions of people have filled the streets to pay their respects.



The procession will later continue through major Shia cities in Iran and Iraq before his… — Nova Intel (@intel_nova) 06. јул 2026.

Za Vašington je cilj da se moreuz potpuno otvori, da se iranski nuklearni program stavi pod stroža ograničenja i da se rat ne pretvori u dugotrajni regionalni požar. Za Teheran, međutim, smrt Hamneija sada postaje i pitanje prestiža, osvete i unutrašnje stabilnosti.

Na sahrani sve glasnije pretnje osvetom

Kako pogrebna povorka odmiče, među okupljenima se sve češće čuju poruke osvete zbog Hamneijeve smrti.

Na transparentima duž trase povorke vide se pozivi na ubistvo predsednika SAD Donalda Trampa i premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Takve poruke pojavile su se i u ponedeljak, dok su hiljade ljudi pratile kamion sa tabutima.

Američke savezne vlasti godinama prate pretnje iz Irana usmerene protiv Trampa i drugih zvaničnika njegove administracije. Te pretnje se vezuju još za Trampovu odluku iz 2020. godine da naredi likvidaciju generala Kasema Sulejmanija, komandanta elitnih snaga Kuds.

Iran je više puta negirao da planira atentat na Trampa, ali propagandni materijali tvrdolinijaških krugova godinama ga predstavljaju kao metu.

Autor: Iva Besarabić