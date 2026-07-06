Rekordan broj dana bolovanja poštara u Britaniji zbog napada pasa!

U Britaniji je zabeležen alarmantan porast dana bolovanja poštara usled napada pasa. Prema novim podacima Kraljevske pošte, prošle finansijske godine poštari su zbog povreda zadobijenih od ujeda proveli ukupno rekordnih 3.442 dana na odsustvu.

Iako je ukupan broj incidenata na terenu blago opao za osam odsto, broj dana bolovanja skočio je za čak 27 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome su sve teže povrede i duži procesi oporavka zaposlenih.

Ključni podaci:

38 napada nedeljno trpe poštari u Britaniji.

300+ dana bolovanja za samo jednog poštara nakon brutalnog napada.

Polovina napada dešava se direktno na kućnom pragu.

Najviše incidenata zabeleženo je u Šefildu, dok su oblasti Donkastera, Gildforda, Njukasla i Portsmuta takođe visoko na listi rizičnih područja.

Zaposleni upozoravaju da posledice nisu samo fizičke. Poštarka Keti Dejvis iz Bristola podelila je potresno iskustvo: nakon napada psa kojeg je godinama poznavala, tri meseca je provela na bolovanju zbog povreda tetiva i teških infekcija, ističući da su psihičke traume bile mnogo teže od samih rana.

Iz Kraljevske pošte apeluju na vlasnike pasa da obezbede ljubimce pre otvaranja vrata, poručujući da bezbednost poštara počinje upravo na kućnom pragu.



Autor: D.S.