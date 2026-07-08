SRBIJA JE ISPUNILA OBAVEZE: Evropska komisija smatra da Klaster 3 može biti otvoren u julu

Na pitanje mađarskog novinara R. Papa zašto EK smatra da je vreme da se pokrene pitanje otvaranja Klastera 3 sa Srbijom, o čemu se raspravlja i na COREPER, portparol EK Gijom Mersije potvrdio da je Komisija obavestila države članice o najnovijim dešavanjima u vezi sa otvaranjem klastera 3 za Srbiju.

Procena EK je da je Srbija nedavno ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine (pravosudne reforme, mediji (REM), izborni pravni okvir).

Uzimajući to u obzir, Komisija smatra da bi klaster 3 mogao biti otvoren u julu ove godine, s obzirom na to da je Srbija sada uložila određene napore u vezi sa ključnim specifičnim pitanjima i da je postignuta ravnoteža neophodna za taj korak.

Dodao da će EK nastaviti da bude u potpunosti angažovana kako bi se osiguralo da Srbija preduzima odgovarajuće korake u pravcu daljeg sprovodjenja reformi.

Kada je reč o diskusiji na COREPER, naveo da, kao i obično, EK ne komentariše diskusije između država članica.

Autor: S.M.