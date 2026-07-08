NOVI NOŽ U LEĐA SRBIJI: Evo koje su zemlje bile protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima EU sa Srbijom

Ambasadori EU danas su raspravljali o non-pejperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom i tokom koje je osam zemalja bilo protiv otvaranja tog klastera.



Protiv su bile tri baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom EU, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Još tri zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti Klaster i to Luksemburg, Letonija i Danska.

Evropska komisija dala je preporuku Savetu EU da bi u julu trebalo da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, a uzimajući u obzir napore Srbije u ključnim pitanjima i to što je trenutno obezbeđena ukupna ravnoteža neophodna za taj korak.

Još tri zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti Klaster i to Luksemburg, Letonija i Danska.

Evropska komisija dala je preporuku Savetu EU da bi u julu trebalo da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, a uzimajući u obzir napore Srbije u ključnim pitanjima i to što je trenutno obezbeđena ukupna ravnoteža neophodna za taj korak.

Autor: D.B.