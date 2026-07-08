Starović: Evropska komisija potvrdila da je Srbija spremna za otvaranje Klastera 3

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je Srbija dobila još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije (EK) za otvaranje Klastera 3 u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji i naveo da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica.

Starović je rekao da je od EK stigla ''vanredna'' preporuka da se konačno otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom uoči zasedanja organa Evropskog saveta.

''To ne povlači automatski saglasnost Evropskog saveta, odnosno svih država članica, ali doprinosi pozitivnom zamahu koji je evidentan u prethodnih nekoliko meseci'', rekao je Starović za Javni servis.

Ministar je kazao da će se o preporuci EK danas razmatrati na zasedanju Komiteta stalnih predstavnika država članica u Evropskom savetu (COREPER) na nivou zamenika ambasadora, da će u petak zasedati ambasadori država članica, dok se u ponedeljak očekuje sednica Saveta za opšte poslove, koji čine ministri za evropske poslove.

''To su tri prilike da se u narednih nekoliko dana razmatra obnovljena preporuka Evropske komisije za otvaranje Klastera 3. Ne mogu da govorim u ime država članica i da prejudiciram kakva će odluka biti doneta, ali evidentno da se krug podrške Srbiji širi i da imamo dodatni broj država članica koje su bile skeptične ili negativno nastrojene u decembru prethodne godine, a koje su promenile mišljenje'', rekao je Starović.

Starović je rekao da kada postoji snažna politička volja svaka bilateralna blokada može da se prevaziđe i da se to videlo na primeru blokade koju je svojevremeno postavila Slovenija za prijem Hrvatske u EU.

Ocenio je da je otvaranje Klastera 3 pitanje kredibiliteta procesa proširenja EU i ukazao da je Srbija suočena sa veoma rigoroznim kriterijumima i veoma visokim očekivanjima, za razliku od nekih drugih zemalja kandidata.

''Imamo države kandidate iz našeg susedstva koje su u prethodnih godinu ili godinu i po dana otvorile sve pregovaračke klastere, a da pritom nije postojala potreba ili zahtev da se primeni niti jedna od preporuka ODIHR-a ili Venecijanske komisije u njihovom slučaju. To je ostavljeno za kasnije, kada dođe do zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Moramo razumeti da je trenutno na stolu kredibilnost procesa proširenja'', rekao je Starović.

Dodao je da je Klaster 3 stekao veoma snažan simbolički značaj upravo zbog četiri i po godine čekanja na njegovo otvaranje.

''Ali to je jedna od mnogih stepenica koje nas čekaju i za svaku od tih stepenica, a to jeste negde opterećenje ili manjkavost samog procesa proširenja, potreban je puni konsenzus svih 27 država članica'', naveo je Starović.

Komentarišući izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos da je Srbija napredovala kada je reč o reformi pravosuđa i da sprovodi preporuke ODIHR-a, Starović je istakao da je ta ocena objektivna i realistična i da nije mogla biti drugačija kada se sagleda sve što je Srbija uradila.

Dodao je da je sada ''lopta u dvorištu'' EU, pre svega Evropskog saveta, odnosno država članica.

''Ili da pruže dodatno ohrabrenje u odnosu na reformski proces u Srbiji tako što će se prevazići ovaj zastoj od četiri i po godine ili da još jednom pruže 'najbolji poklon' svim antievropskim snagama kako u zemlji, tako i na širem planu'', istakao je ministar.

Govoreći o budućnosti evropskih integracija, Starović je ocenio da je sve izvesnije da do kraja decenije neće biti velikog talasa proširenja Evropske unije, zbog čega Srbija treba pragmatično da koristi sve mogućnosti postepene integracije.

''Za nas je od ključne važnosti to da ostvarimo one četiri evropske slobode: slobodu kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga kroz pristup jedinstvenom evropskom tržištu'', ukazao je Starović.

Kao primer neposrednih koristi naveo je punu primenu SEPA sistema, koji će privredi i građanima omogućiti značajno jeftinije transakcije u evrima, kao i predstojeće pregovore o pristupanju sistemu "roming kao kod kuće", što bi, kako je naveo, Srbiji donelo dodatne pogodnosti u odnosima sa EU.

Osvrćući se na konferenciju predsednika parlamenata zemalja kandidata u Beogradu, ministar je ocenio da ona ima snažan politički i simbolički značaj jer pokazuje da zemlje Zapadnog Balkana i istočnog partnerstva nisu konkurenti, već partneri u procesu evropskih integracija.

Autor: Pink.rs