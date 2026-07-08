TRAMP SE OBRATIO NA SAMITU NATO-a! Otkrio šta očekuje od saveznika i poslao poruke o Iranu i Rusiji (VIDEO)

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trenutno se obraća učesnicima i medijima na samitu NATO-a u Ankari, gde govori o povećanju izdvajanja za odbranu, američkoj vojnoj moći, odnosima sa saveznicima, situaciji na Bliskom istoku i ekonomskim rezultatima svoje administracije. Tokom obraćanja pohvalio je domaćina samita Redžepa Tajipa Erdogana i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, ocenivši da je skup bio veoma uspešan.

Tramp je na početku govora uputio pohvale turskom predsedniku.

„Upravo smo završili veoma uspešan samit NATO-a ovde u Turskoj i želim da zahvalim predsedniku Erdoganu, koji je zaista sjajan čovek. On je sjajan lider. Moj je prijatelj već dugo vremena. Snažan je čovek, veoma snažna ličnost i zato vodi tako uspešnu zemlju. Sa vojnog aspekta, Turska je veoma moćna“, rekao je Tramp.

Dodao je da želi da zahvali i generalnom sekretaru NATO-a.

„Sve je bilo predivno. Želim da zahvalim predsedniku Erdoganu koji je uradio fantastičan posao. Takođe želim da zahvalim generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Mark je izuzetna osoba, pametan i sjajan lider. Nije lako voditi toliko lidera poput ovih.“

Govoreći o atmosferi na samitu, Tramp je rekao da među saveznicima vlada veliko jedinstvo.

„U toj prostoriji bilo je mnogo ljubavi. Mediji su to mogli da vide.“

Američki predsednik rekao je da je cena nafte pala i izrazio očekivanje da će ostati na niskom nivou.

„Radimo stvari koje je trebalo uraditi još pre 47 godina kada je reč o Iranu.“

Govoreći o američkoj vojnoj moći, Tramp je tvrdio da su iranske oružane snage pretrpele ogromne gubitke.

„Iran je imao stotine aviona. Svi su nestali. Svi su izgoreli na pistama. Potpuno su uništeni. Njihovi lideri su nestali. Njihova borbena sposobnost sada je veoma niska. Ostao im je samo mali procenat projektila. Imaju još poneki lanser, ali je i većina toga uništena.“

On je poručio da SAD imaju najjaču vojsku na svetu.

„Imamo najjaču vojsku na svetu, ubedljivo najjaču. To svi priznaju.“

NATO povećava izdvajanja za odbranu

Tramp je podsetio da su članice NATO-a prošle godine postigle dogovor o povećanju izdvajanja za odbranu sa dva na pet odsto BDP-a.

„Prošlogodišnji samit u Holandiji takođe je bio sjajan. Postigli smo istorijski dogovor da povećamo izdvajanja za odbranu sa dva na pet odsto BDP-a. Tada su svi govorili da je to nemoguće, a sada mi svi zahvaljuju i većina zemalja je pristala na to.“

Dodao je da Sjedinjene Države i dalje izdvajaju najviše novca za NATO.

„Pre dve godine nisu nas poštovali. Smejali su nam se. NATO nam se smejao. Svi su nam se smejali. Sada se više ne smeju.“

Tramp je naveo da će ove godine SAD uložiti rekordnih bilion dolara u oružane snage, uz plan da izdvajanja dodatno povećaju.

Američko oružje je najtraženije

Američki predsednik istakao je da saveznici žele da kupuju američku vojnu opremu.

„Patrioti, Tomahavci i sve ostalo što proizvodimo smatra se najboljim. To ne kažem samo ja – svi to žele.“

Dodao je da je razgovarao sa čelnicima kompanija Lokid Martin, Rejtion i Boing kako bi povećali proizvodnju.

„Rekao sam im da nije dovoljno da fabrike rade 24 sata dnevno. Moraju da grade nove pogone.“

U završnom delu obraćanja Tramp je govorio o ekonomiji, tvrdeći da njegova administracija beleži rekordne investicije.

„Danas imamo najveći broj zaposlenih u istoriji naše zemlje. Istovremeno imamo i najveća ulaganja ikada – čak 19,2 biliona dolara.“

Kao primer je naveo kompaniju Tojota.

„Tojota napušta Meksiko i gradiće jednu od najvećih fabrika automobila na svetu u Teksasu. To je rezultat naših carina.“

Dodao je da će kompanije koje ne budu proizvodile u SAD plaćati visoke uvozne dažbine.

„Ako ne izgrade pogone u Americi, plaćaće carine od 100, 200 pa čak i 250 odsto.“

Na kraju je rekao da Sjedinjene Države trenutno prednjače u razvoju veštačke inteligencije i da je zadovoljan svojim uticajem na društvenim mrežama, uključujući TikTok.

Autor: Iva Besarabić