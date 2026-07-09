Trampova dramatična pretnja Iranu: „U jednom danu možemo da im srušimo svaki most i elektranu, a ostrvo Harg ćemo možda preuzeti“

Američki predsednik Donald Tramp uputio je do sada najoštrije upozorenje iranskom režimu, zapretivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle u samo jednom danu da potpuno parališu zemlju uništenjem iranske elektromreže, mostova i postrojenja za desalinaciju vode.

Istovremeno, Tramp je otkrio da su američke snage već izvele ograničen napad na iransko ostrvo Harg, glavno naftno čvorište te zemlje, te otvoreno poručio da bi američka vojska mogla u potpunosti da ga preuzme pod svoju kontrolu.

Otkrivajući detalje operacije, američki predsednik je naglasio da SAD za sada namerno obuzdavaju svoju punu vojnu moć, ali da je meta pažljivo birana sa strateškom namerom.

„Sinoć smo napali ostrvo Harg – uništili smo jedan deo”, izjavio je Tramp i objasnio zašto naftna infrastruktura, koja je srce iranske ekonomije, nije bila uništena: „Rekao sam: 'ne dirajte naftu', jer ćemo možda preuzeti ostrvo Harg. Možda preuzmemo to ostrvo, i oni tu ne mogu apsolutno ništa da urade.”

Pored preuzimanja kontrole nad naftnim resursima, Tramp je jasno stavio do znanja šta bi podrazumevao napad punih razmera, ističući da se vitalna iranska infrastruktura nalazi na meti ukoliko dođe do dalje eskalacije.

„Mi trenutno ne napadamo najvišim intenzitetom. Najviši nivo su mostovi... njihove elektrane, gde proizvode struju. Ako budemo morali, uništićemo ih. Ne želim to da radim, ali ako budemo morali, uništićemo ih”, upozorio je predsednik SAD.

Naglašavajući nadmoć američke vojske nad iranskim odbrambenim kapacitetima, on je dodao: „Rekao bih da bismo u jednom danu mogli da srušimo svaki most u Iranu, i oni tu ne mogu apsolutno ništa da urade.”

Opravdavajući ove razorne vojne pretnje i najavu mogućeg direktnog preuzimanja najvećeg iranskog naftnog terminala, Tramp je istakao da je ponašanje Teherana prešlo svaku meru tolerancije.

„Obično nisam takav, ali oni to zaista zaslužuju”, zaključio je Tramp, ostavljajući Iran suočen sa pretnjom potpunog infrastrukturnog i ekonomskog kolapsa.