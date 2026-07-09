Snimak sa NATO samita obišao svet! Makron pokušao da poljubi ruku Emine Erdogan, njena reakcija izazvala buru: Stručnjak objasnio šta se dogodilo (VIDEO)

Na nedavnom NATO samitu jedan kratak susret privukao je veliku pažnju javnosti i ubrzo postao tema na društvenim mrežama. U centru pažnje našli su se francuski predsednik Emanuel Makron i Emine Erdogan, supruga turskog predsednika, nakon što je tokom pozdravljanja došlo do situacije koju su mnogi protumačili kao diplomatsku neprijatnost.

Snimak koji je pokrenuo raspravu

Prilikom zvaničnog dočeka lidera, Makron je, u želji da pokaže poštovanje, pokušao da poljubi ruku Emine Erdogan. Međutim, ona je u tom trenutku povukla ruku, a kamere su zabeležile ceo događaj. Snimak se ubrzo proširio internetom, dok su korisnici društvenih mreža nagađali da li je francuski predsednik načinio diplomatski propust.

Stručnjak: Razlog može biti u kulturnim običajima

Govoreći za portal "Plejada", stručnjak za govor tela Maurici Severin istakao je da ovaj gest ne mora da znači da je Emine Erdogan bila uvređena ili da je Makron prekršio diplomatski protokol.

Prema njegovim rečima, u islamskoj kulturi pravila ponašanja između muškaraca i žena, kao i način iskazivanja poštovanja, mogu se razlikovati od zapadnih običaja. Kako navodi, supruga turskog predsednika poznata je po svojim konzervativnim stavovima, pa je moguće da bi u ovakvim situacijama prikladniji bio običan stisak ruke.

– Zapravo, supruga turskog predsednika započela je gest poštovanja na francuski način pružajući ruku za pozdrav, ali je u islamskoj tradiciji među visokim zvaničnicima uobičajeno da se ruka povuče pre samog poljupca – objasnio je Severin.

On dodaje da su Emine Erdogan i njen suprug verovatno navikli na ovakav način pozdravljanja, zbog čega instinktivno reaguju na isti način bez obzira na to ko im prilazi.

Govor tela ukazuje da nije bilo neprijatnosti

Severin smatra da postoji nekoliko detalja koji pokazuju da situacija nije predstavljala diplomatski incident. Kako navodi, Emine Erdogan je tokom susreta sve vreme bila nasmejana i nije pokazivala znake nelagodnosti ili nezadovoljstva.

Osim toga, njen govor tela bio je otvoren i prijateljski, bila je blago okrenuta ka Makronu, dok je prilikom susreta sa suprugom francuskog predsednika razmenila srdačne pozdrave, zagrljaj i poljupce u obraz.

Na kraju, stručnjak podseća da je Makron i prilikom susreta sa turskim predsednikom primenio topao i srdačan način pozdravljanja uz čvrst stisak ruke, što se često smatra izrazom prijateljskog odnosa u zapadnoj diplomatskoj praksi.



Autor: Iva Besarabić