TRAMP PRELOMIO! Ništa od primirja, SUKOBI će trajati nedeljama - Počinje bitka za Ormuski moreuz?!

Bela kuća se priprema za ono što bi mogla da bude višednevna ili čak višenedeljna razmena vatre sa Iranom oko Ormuskom moreuza.

Dužina i intenzitet nove kampanje u potpunosti zavise od narednih poteza Teherana, rekli su američki zvaničnici za Axios.

Naizmenični udari prelaze u otvoren sukob

Rat koji je počeo sa ciljem da oslabi iranske raketne kapacitete i uništi ono što je ostalo od njegovog nuklearnog programa, prerastao je u otvoreni sukob oko najvažnije energetske tačke na svetu.

Jedan američki zvaničnik rekao je da bi trenutna eskalacija mogla da traje dan ili dva, nedelju ili mesec, u zavisnosti od toga da li će Iran nastaviti napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

"Malo ćemo ih išamariti da shvate da se ne zaj****vamo", rekao je američki zvaničnik.

Najnoviji razvoj događaja

Diplomatija je za sada zastala, a vojni pritisak se ponovo nalazi u centru strategije američkog predsednika Donalda Trampa.

On je u sredu rekao da je 60-dnevni prekid vatre predviđen memorandumom o razumevanju (MOU) "završen" nakon razmene vatre izazvane iranskim napadima na komercijalne brodove.

SAD su potom pokrenule drugi talas udara u blizini Ormuskog moreuza, uključujući i napade na infrastrukturne ciljeve unutar Irana, prvi put posle nekoliko meseci.

Iran je uzvratio napadima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, istovremeno insistirajući da neće odustati od svog zahteva da kontroliše moreuz.

Ubrzo nakon toga, Donald Tramp je nagovestio da su SAD spremne za smirivanje situacije, rekavši novinarima u avionu Air Force One da su iranski zvaničnici "malo ranije pozvali" i da "žele da postignu dogovor".

Nije bilo jasno na koji poziv je Tramp mislio, a iranski zvaničnici nisu odmah potvrdili bilo kakav direktan kontakt.

"Samo ne znam da li su oni vredni sklapanja dogovora. Ne znam da li će poštovati dogovor", dodao je Tramp. "Iskreno, oni su nekako ludi."

Muke oko otvaranja Ormuskog moreuza

Ponovno otvaranje Ormuskom moreuza i vraćanje slobodne plovidbe komercijalnih brodova postalo je jedan od glavnih ciljeva Trampove administracije, pre svega zbog stabilizacije globalnog energetskog tržišta.

Za Iran je zadržavanje kontrole nad moreuzom postalo ključni cilj u svakom sporazumu kojim bi se rat završio.

To pitanje bilo je jedna od centralnih odredbi američko-iranskog memoranduma o razumevanju, a različita tumačenja odredbi o moreuzu sada doprinose raspadu tog dogovora.

MOU zahteva od Irana da omogući bezbedan prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz. Međutim, ubrzo nakon potpisivanja, iranski zvaničnici optužili su SAD da krše dogovor time što su usmeravale brodove kroz južni plovni pravac u blizini obale Omana bez odobrenja Teherana.

Šta dalje sledi

"Jedan deo iranskog rukovodstva nije bio zadovoljan svim tim stvarima", rekao je američki zvaničnik.

"Počeli su da pucaju i mi smo odlučili da je vreme da im uzvratimo snažno. To je proces. Imamo strpljenja. Ako ne budemo osećali da dobijamo dogovor koji želimo, nećemo ga prihvatiti."

Suština problema (po SAD)

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je u sredu da je stav Vašingtona jednostavan: Ormuski moreuz mora ostati otvoren.

"Ako pokušaju da ga zatvore, uslediće odgovor američke vojske", rekao je Vens.

"Mogu ili da to prihvate, ili mogu da dobiju upravo ono što im se dogodilo prošle noći. To će se samo nastaviti sve dok ne otvore taj prolaz i prestanu da pucaju na brodove."

Autor: Iva Besarabić