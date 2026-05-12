Hegset: Primirje sa Iranom na snazi, SAD kontrolišu Ormuski moreuz

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset izjavio je danas tokom svedočenja pred podkomitetom za odbranu Komiteta za aproprijacije Senata SAD da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da SAD faktički kontrolišu Ormuski moreuz jer "ništa neće prolaziti, ako to ne dozvole".

Hegset je tokom saslušanja u Senatu branio zahtev Pentagona za rekordni vojni budžet od 1,5 biliona dolara za 2027. godinu, navodeći da je reč o "fiskalno odgovornom budžetu namenjenom vojnim operacijama", prenosi AP. Američki ministar odbrane rekao je i da administracija predsednika SAD Donalda Trampa ima planove i za eskalaciju i za smanjenje sukoba.

"Imamo plan za eskalaciju ako bude potrebno. Imamo i plan za povlačenje, kao i plan za premeštanje vojnih kapaciteta", rekao je Hegset, odgovarajući na pitanje demokratske kongresmenke Beti Mekolam o mogućoj alternativnoj strategiji za smanjenje vojnih operacija.

Saslušanje je proteklo uz oštre kritike demokratskih senatora, ali i uz određene rezerve pojedinih republikanaca prema produžavanju sukoba sa Iranom, navodi AP.

Demokratski senator iz Delavera Kris Kuns optužio je administraciju da nema jasnu strategiju i upozorio da SAD rizikuju "strateški poraz uprkos taktičkim uspesima".

"Amerikanci svakodnevno osećaju posledice kroz rast cena goriva, dok je Ormuski moreuz i dalje zatvoren", rekao je Kuns.

Hegset je tokom rasprave tvrdio da Sjedinjene Američke Države faktički kontrolišu Ormuski moreuz.

"Na kraju, mi kontrolišemo moreuz, jer ništa neće prolaziti ako to ne dozvolimo", rekao je američki ministar odbrane.

Njegova izjava izazvala je dodatna pitanja senatora o tome kako Vašington planira da obnovi komercijalni pomorski saobraćaj kroz taj strateški prolaz.

Republikanska senatorka sa Aljaske Liza Murkovski izrazila je sumnju u tvrdnje Bele kuće da je rat faktički završen zbog primirja.

"Ne deluje da su neprijateljstva završena", rekla je Murkovski, ukazujući na prisustvo američkih trupa i ratnih brodova u regionu.

Ona je najavila mogućnost predlaganja zakona kojim bi Kongres SAD formalno odobrio upotrebu vojne sile protiv Irana.

Tokom saslušanja više demokratskih senatora osporilo je tvrdnje Trampa i Hegseta da je iranska vojna infrastruktura potpuno uništena.

Demokratska senatorka iz Nju Hempšira Džin Šahin ukazala je na nastavak iranskih napada dronovima i ocenila da SAD ne mogu govoriti o pobedi dok Iran i dalje ima značajne vojne kapacitete.

"Ako Iran i dalje ima gotovo polovinu svojih kapaciteta i može da nastavi napade dronovima, onda rat nije dobijen", rekla je Šahin.

Saslušanje je nakratko prekinuto kada je jedna žena iz publike, predstavljajući se kao Amerikanka iranskog porekla, ustala i poručila da se protivi "ratu agresije protiv Irana", nakon čega ju je policija Kapitola udaljila iz sale.

U publici se nalazilo još nekoliko antiratnih demonstranata, koji su tokom saslušanja u tišini napustili prostoriju, dodaje AP.

Predsedavajući odbora, republikanski kongresmen Ken Kalvert, kao i demokratska članica Beti Mekolam, izrazili su zabrinutost zbog nedovoljno jasnog prikaza troškova rata i načina trošenja sredstava iz predloženog budžeta Pentagona.

Prema podacima Pentagona, troškovi rata sa Iranom dostigli su gotovo 29 milijardi dolara, što je za četiri milijarde više nego pre dve sedmice.

Republikanski kongresmen Tom Kol upozorio je da politika "Amerika na prvom mestu" ne sme da znači "Amerika 'sama'", aludirajući na kritike predsednika Trampa prema NATO saveznicima i tradicionalnim partnerima SAD.

"Potrebni su nam saveznici. Oni moraju da snose deo tereta, ali što ih je više, to je bolje", rekao je Kol.

Autor: D.Bošković