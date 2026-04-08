Bela kuća: Primirje sa Iranom je pobeda SAD

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit pozdravila je dvonedeljno primirje u ratu sa Iranom, nazvavši postignut sporazum "pobedom" Sjedinjenih Američkih Država.

"Ovo je pobeda za SAD koju su omogućili naš predsednik (Donald) Tramp i naša neverovna vojska", napisala je Livit rano jutros na mreži Iks.

Kako je navela, uspeh američke vojske je "stvorio maksimalnu moć", što je omogućilo predsedniku Trampu i njegovom timu da se angažuju u teškim pregovorima koji su sada utrli put diplomatskom rešenju i dugoročnom miru.

Naglasila je da je, pored toga, Tramp izdejstvovao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Od početka operacije 'Epski bes', predsednik Tramp je procenjivao da će operacija trajati od četiri do šest nedelja. Zahvaljujući neverovatnim sposobnostima naših boraca, ostvarili smo, i premašili, naše ključne ciljeve za 38 dana", istakla je ona.

Poručila je da nikada ne treba potcenjivati Trampovu sposobnost da uspešno promoviše američke interese i posreduje u sklapanju mira.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

''Slažem se da obustavim bombardovanje i obustavim napade na Iran na period od dve nedelje'', objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da su ''skoro sve razne tačke prošlih sporova dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana'' i da će period od dve nedelje omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje.

''Na osnovu razgovora sa premijerom (Pakistana) Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obuzdam razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran u periodu od dve nedelje“, naveo je predsednik SAD.

''Ovo će biti dvostrano primirje! Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to funkcionalna osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednik, a takođe i kao predstavnik zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!'', poručio je Tramp.

Autor: Marija Radić