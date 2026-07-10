GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RAFINERIJA NA JUGU RUSIJE! Ukrajinski dronovi UDARILI na više regiona, pogođena LUKA! Objavljeni snimci snažnog napada! (VIDEO)

Ukrajinske snage nastavile su tokom noći između 9. i 10. jula seriju napada na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući ciljeve u više regiona Rusije.

Prema dostupnim informacijama, ukrajinska vojska je tokom noći pogodila naftnu rafineriju Iljski na jugu Rusije. Fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama objavili meštani navodno prikazuju veliki požar i plamen koji se uzdiže iz kompleksa rafinerije.

Rafinerija se nalazi u Krasnodarskom kraju, oko 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine, i jedna je od najvećih na jugu Rusije. Godišnje proizvodi gotovo 6,6 miliona tona goriva.

Najmanje 17. napad na rafineriju

Prema navodima, ovo je najmanje 17. put da je rafinerija bila meta ukrajinskih napada. Poslednji put pogođena je 2. juna, saopštio je ranije Generalštab Ukrajine.

Russia is burning in several regions at once:



Drones attacked the Ilsky Oil Refinery, an oil depot in Azov, the “Kurgannefteprodukt” port terminal in Taganrog, and an optical-mechanical plant in the Rostov region, — monitors. pic.twitter.com/9bm6JKoP57 — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) 10. јул 2026.

Za sada nije potvrđeno koje je oružje korišćeno u napadu, ali je u vreme udara prijavljeno prisustvo ukrajinskih dronova iznad tog područja.

Napadi i u Rostovskoj oblasti

Kasnije tokom jutra meta napada bila je i ruska Rostovska oblast, gde je, prema izveštajima, izveden širi napad na naftnu infrastrukturu. Veliki oblaci dima navodno su se uzdizali iznad zapadnog grada Taganroga, na obali Azovskog mora, nakon izveštaja o udaru na naftni terminal u gradskoj luci.

Ukraine has imposed significant fiery sanctions on russia overnight.



Ukraine carried out another wave of long-range drone strikes, targeting infrastructure linked to russia’s war effort - the port of Taganrog, the Ilsky Oil Refinery in Krasnodar Krai (this is the fourth attack… pic.twitter.com/FaDoywKdLr — Gianl1974 (@Gianl1974) 10. јул 2026.

Istovremeno je prijavljeno da je izbio požar i u skladištu nafte u obližnjem gradu Azovu, u Rostovskoj oblasti. Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta.

Ukrajina se još nije zvanično oglasila

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode ruskih Telegram kanala, a ukrajinska vojska se još nije zvanično oglasila povodom prijavljenih napada.

🔥 Several key industrial facilities in Russia were reportedly targeted overnight:



▪️ Azov Optical-Mechanical Plant — a manufacturer of products for Russia’s defense industry.

▪️ Kurgannefteprodukt oil terminal in Taganrog — a facility used for storing and transshipping… pic.twitter.com/Jb598UTul9 — ZMiST (@ZMiST_Ua) 10. јул 2026.

Kijev smatra da su energetska postrojenja legitimni vojni ciljevi, jer obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Sve intenzivnija kampanja protiv ruske naftne industrije



The moment of strike on Ilsky oil refinery this morning pic.twitter.com/VCEAAkwRS1 — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) 10. јул 2026.

Ukrajina poslednjih meseci sprovodi sve uspešniju kampanju dubokih udara na rusku naftnu infrastrukturu. Meta su rafinerije, skladišta nafte i druga ključna postrojenja, čime se remeti proizvodnja, a u pojedinim slučajevima rad objekata biva potpuno obustavljen na duži period.

Napadi izvedeni tokom noći 9. jula izazvali su veliki požar u gradu Tveru, dok je u Stavropoljskom kraju zbog posledica udara proglašena lokalna vanredna situacija.

Ukrajinski napadi dodatno povećavaju pritisak na Kremlj, produbljujući krizu u snabdevanju gorivom u Rusiji, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje goriva širom zemlje.

🇷🇺🇺🇦

🔻Ukrainian attack on the Ilsky Oil Refinery pic.twitter.com/7y5FsM79tR — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) 10. јул 2026.

Ruska vlada je 8. jula saopštila da će zabraniti izvoz dizel goriva najmanje do kraja meseca, nakon višenedeljnih uspešnih ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu.

Jedna od ključnih rafinerija obustavila preradu nafte



U međuvremenu, jedna od ključnih ruskih rafinerija nafte u gradu Saratovu obustavila je preradu nafte 8. jula nakon ukrajinskog napada dronovima na to postrojenje, objavio je 9. jula Rojters, pozivajući se na neimenovane izvore.

Saratovska rafinerija nafte često je bila meta ukrajinskih napada, a poslednji udar izveden je tokom noći između 7. i 8. jula, što je potvrdio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Autor: A.A.