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PLANIRAN NOVI ATENTAT NA TRAMPA?! Izrael dao SAD obaveštajne podatke, evo šta je otkriveno

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Izrael je podelio obaveštajne podatke sa SAD o navodnoj novoj iranskoj zaveri za atentat na američkog predsednika Donalda Trampa, izveštava Volstrit žurnal.

Volstrit žurnal se poziva na izvore upoznate sa obaveštajnom komunikacijom između Izraela i SAD, ali nije jasno kada su obaveštajni podaci podeljeni ili preko kog kanala.

Tramp, koji se suočio sa nekoliko pokušaja atentata, uključujući pucnjavu 2024. godine u kojoj mu je metak okrznuo uvo, ove nedelje tokom samita NATO-a u Ankari se osvrnuo na pretnje koje su mu upućene iz Teherana.

Foto: Tanjug AP/Alex Brandon

„Na svakoj sam listi. Video sam jutros, na svakoj sam njihovoj listi. I do sada, pretpostavljam da sam imao malo sreće, ali možda neće dugo trajati“, izjavio je Tramp na konferenciji za novinare.

List navodi da se Iran javno zakleo na osvetu Trampu još 2020. godine kada su SAD ubile iranskog generala Kuds snaga IRGC-a Kasema Sulejmanija, a pozivi na smrt američkog predsednika bili su česti u prethodnom periodu, tokom javnih komemoracija i oproštajne ceremonije za ubijenog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.

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Autor: Marija Radić

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