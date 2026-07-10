ALARMANTNA SITUACIJA U KOMŠILUKU: Morbili se šire Bugarskom, među obolelima najviše dece

U Bugarskoj je zabeležen nagli porast broja obolelih od morbila (malih boginja), čime je zdravstvena situacija postala veoma ozbiljna. Prema poslednjim podacima nadležnih službi, broj zaraženih dostigao je 446.

Najmlađi najviše pogođeni

Posebno zabrinjava struktura obolelih, jer čak 83 odsto slučajeva čine deca. Registrovano je ukupno 368 mališana koji su zaraženi ovim virusom.

Najveći broj obolelih pripada uzrastu od jedne do četiri godine, a zatim sledi uzrasna grupa od pet do devet godina. Zdravstvene vlasti potvrđuju da ima slučajeva čak i kod beba mlađih od godinu dana.

Žarišta zaraze

Najkritičnija situacija je u oblasti Vraca, gde je prijavljeno više od polovine ukupnog broja obolelih – čak 222 slučaja. Značajan broj zaraženih registrovan je i u sledećim oblastima:

Pleven: 140 slučajeva

Loveč: 55 slučajeva

Ostale oblasti: Montana, Sofija, Varna, Ruse, Vidin, Pernik i Targovište.

Hitne mere i prevencija

Zdravstvene službe sprovode intenzivne epidemiološke mere, koje uključuju praćenje kontakata i pojačanu vakcinaciju. Od početka epidemije u Bugarskoj je aplicirano desetine hiljada doza MMR vakcine (protiv malih boginja, zaušaka i rubeole).

Istraživanja pokazuju da je deo obolelih ostao nezaštićen zbog uzrasta ili propuštene vakcinacije, dok kod određenog broja osoba vakcinalni status ostaje nepoznat.

Opasnost od komplikacija

Morbili su izuzetno zarazno oboljenje koje se prenosi putem vazduha. Iako bolest često počinje kao blaga infekcija praćena visokom temperaturom, kašljem i osipom, ona može dovesti do veoma ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, naročito kod nevakcinisanih osoba.

Lekari apeluju na sve građane da provere svoj vakcinalni status i da se u slučaju nedoumica hitno obrate zdravstvenim ustanovama radi imunizacije.



Autor: D.S.