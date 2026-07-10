POVRATAK SMRTONOSNE BOLESTI: Kolera se širi Sudanom, rat i kiše produbljuju katastrofu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izdala je hitno upozorenje da bi epidemija kolere u Sudanu mogla drastično da se pogorša. Rat, masovno raseljavanje stanovništva i početak kišne sezone prete da dodatno prodube već katastrofalnu humanitarnu krizu u toj zemlji.

Alarmantni podaci

Epidemija kolere proglašena je 27. juna, a do sada je odnela najmanje 114 života, dok je više od 1.300 osoba zaraženo. Bolest se ubrzano širi na nekoliko sudanskih država, pri čemu su Darfur i Kordofan najkritičnije tačke. U ovim oblastima pristup humanitarnim i zdravstvenim radnicima je izuzetno ograničen zbog stalnih sukoba.

Visoka stopa smrtnosti

„Kolera se vratila. Stopa smrtnosti je 13,7 odsto, što je izuzetno visoko, i naravno, očekuje se da će kišna sezona pogoršati situaciju“, izjavio je predstavnik SZO u Sudanu, Šible Sahbani.

Posebno zabrinjava situacija u opkoljenom gradu El-Obeid, gde su zdravstvene ustanove potpuno preopterećene. Humanitarni pristup je otežan usled intenziviranja borbi između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), što onemogućava adekvatno lečenje i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu.

Autor: D.S.