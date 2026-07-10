'Jauci, krici, opšti pakao' Putnica opisala detalje nezapamćene drame na letu iz Soluna: Čovek je od šoka padao u nesvest više puta (VIDEO)

Nakon drame na letu kompanije Ryanair iz Soluna ka Memingenu, kada je usled pucanja prozora došlo do dekompresije kabine, pojavio se snimak srpskog putnika koji je sedeo neposredno pored prozora koji je pukao. Incident je izazvao paniku među putnicima i otvorio brojna pitanja o tome šta se tačno dogodilo tokom leta.

Prema svedočenjima preživelih, avion je više od pola sata bio u vazduhu sa potpuno uništenim prozorom, dok je jedan od putnika, inače državljanin Srbije, bukvalno visio iz letelice.

Putnica opisala detalje drame

Putnica Hristina, koja se nalazila u avionu, opisala je za "Radio Solun" trenutak kada je tišinu prekinuo snažan prasak.

"Čuo se zvuk sličan eksploziji gume. Odmah je nastao opšti pakao uz vriske i jauke, jer je avion usled dekompresije naglo počeo da gubi visinu. U trenutku smo pomislili da je kraj i da se avion ruši", izjavila je ona za Rthess.gr, dodajući da su maske za kiseonik odmah ispale, ali da niko nije znao da li će preživeti.

Borba za život: Telo do ramena bilo van letelice

Najstrašniji prizor odigrao se u središnjem delu kabine, pored prozora koji je pukao. Pritisak je putnika, inače 61-godišnjeg državljanina Srbije, koji je sedeo na tom mestu bukvalno "usisao" ka spoljašnosti.

"Telo mu je skoro do ramena bilo van aviona. Ljudi koji su sedeli pored njega su ga grčevito držali i vukli nazad u kabinu. Prizor je bio stravičan - čovek je imao krv na glavi i više puta je padao u nesvest od šoka i povreda", svedoči putnica o herojskom činu putnika koji su sprečili da čovek bude potpuno izbačen iz letelice.

Pola sata neizvesnosti bez reči pilota

Ono što je dodatno pojačalo agoniju jeste činjenica da je avion, prema tvrdnjama putnika, nastavio da leti sa rupom u kabini više od 30 minuta pre nego što je uspeo da se vrati i prinudno sleti na aerodrom "Makedonija".

Putnica Hristina ističe da su bili prepušteni sami sebi: "Nismo dobili nikakvu informaciju od pilota niti od posade dok smo pola sata kružili u vazduhu sa maskama na licima. Nismo znali gde idemo niti šta se dešava. Samo smo videli da avion menja kurs kako bi se vratio u Solun".

Povređeni putnik je odmah po sletanju prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana pomoć zbog povreda glave i opekotina od trenja vazduha, dok je ostalim putnicima pružena psihološka pomoć zbog pretrpljene traume.

Avio-kompanija Rajaner se oglasila

Avio-kompanija Rajaner (Ryanair) oglasila se ekskluzivno za "Blic Biznis" povodom incidenta koji se dogodio u petak ujutru na letu iz Soluna za Memingen, kada je, prema navodima, državljanin Srbije umalo ispao kroz prozor aviona tokom leta.

Kako iz kompanije navode za "Blic Biznis", let je prekinut nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta.

- Let Ryanaira iz Soluna za Memingen u petak ujutru vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja, nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta. Avion je normalno sleteo, a putnici su vraćeni u terminal - saopštili su iz Ryanaira za "Blic Biznis".

Autor: D.B.