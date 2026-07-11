BROJ ŽRTAVA U GAZI DOSTIGAO 73.221: Mnogi i dalje zarobljeni ispod ruševina

Broj žrtava u Gazi dostigao je 73.221, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja. Prema trenutnoj evidenciji, u tekućem ratu koji traje od oktobra 2023. godine, poginulo je najmanje 73.221 osoba, dok je 173.643 ljudi zadobilo povrede.

Nemoć spasilačkih ekipa

Kako je navedeno u zvaničnom izveštaju, u proteklih 48 sati u bolnice u Gazi dopremljeno je sedam tela, dok je 28 osoba ranjeno u tom periodu. Situacija na terenu ostaje kritična, a broj stradalih je verovatno i veći od zvanično potvrđenog.

„Još ima dosta žrtava ispod ruševina i na putevima, jer ambulantna vozila i timovi civilne zaštite trenutno ne mogu da dođu do njih“, navodi se u saopštenju koje prenosi Al Džazira.

Statistika od oktobarskog prekida vatre

Od poslednjeg prekida vatre, intenzitet sukoba nastavljen je nesmanjenom žestinom. Prema podacima ministarstva, od tog perioda najmanje 1.098 Palestinaca je ubijeno, dok je broj ranjenih 3.535 u izraelskim napadima.

Kako je navedeno u zvaničnom izveštaju, u proteklih 48 sati u bolnice u Gazi dopremljeno je sedam tela, dok je 28 osoba ranjeno u tom periodu. Situacija na terenu ostaje kritična, a broj stradalih je verovatno i veći od zvanično potvrđenog.

„Još ima dosta žrtava ispod ruševina i na putevima, jer ambulantna vozila i timovi civilne zaštite trenutno ne mogu da dođu do njih“, navodi se u saopštenju koje prenosi Al Džazira.

Statistika od oktobarskog prekida vatre

Od poslednjeg prekida vatre, intenzitet sukoba nastavljen je nesmanjenom žestinom. Prema podacima ministarstva, od tog perioda najmanje 1.098 Palestinaca je ubijeno, dok je broj ranjenih 3.535 u izraelskim napadima.

Autor: D.S.