Novi toplotni talas u Parizu: Ajfelova kula, Luvr i Muzej Orsej smanjuju radno vreme

Sa prognozama da će temperatura ovog vikenda dostići 36 stepeni Celzijusa, uprave Ajfelove kule, muzeja Luvr i Orsej odlučile su da skrate radno vreme, preneli su danas francuski mediji.

Ulaz u Ajfelovu kulu je zatvoren od podneva, ali poslednji posetioci moraju da napuste toranj do 16 časova, prenosi dnevnik Parizijen.

"Zbog najavljene visoke temperature Ajfelova kula je pomerila vreme zatvaranja u subotu i nedelju. Umesto u 00.45 Ajfelova kula će biti potpuno zatvorena u 16 časova", objavio je u subotu na svojoj veb stranici operater čuvenog pariskog spomenika

Tokom špica sezone, od sredine juna pa nadalje, Ajfelova kula je otvorena od 9 do 00.45, a ostatak godine od 9.30 do 23.45.

Svake godine ovu parisku atrakciju poseti oko sedam miliona posetilaca, od kojih je približno 75 odsto iz inostranstva.

Dva najpoznatija muzeja u francuskoj prestonici, Luvr i Muzej Orsej, preduzeli su slične mere.

Luvr će se do ponedeljka zatvarati u 16 ​​časova, a poslednji ulaz za posetioce biće moguć do 14 časova.

Muzej Orsej će se do srede zatvarati u 17 časova, a pariske gradske vlasti su proglasile crveni meteo alarm kao i lokalne vlasti u još 23 francuska departmana.

Gradsko veće Pariz je odlučilo da otvara nove prostore za rashlađivanje i da dozvoli korišćenje sistema za rashlađivanje na otvorenim terasama i u baštama lokala.

Tokom noćnih sati biće otvoreni parkovi i bašte, a klima uređaji će biti raspoređeni u 315 rekreativnih centara.

Autor: Marija Radić