AKTUELNO

Svet

Novi toplotni talas u Parizu: Ajfelova kula, Luvr i Muzej Orsej smanjuju radno vreme

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jeremias Gonzalez ||

Sa prognozama da će temperatura ovog vikenda dostići 36 stepeni Celzijusa, uprave Ajfelove kule, muzeja Luvr i Orsej odlučile su da skrate radno vreme, preneli su danas francuski mediji.

Ulaz u Ajfelovu kulu je zatvoren od podneva, ali poslednji posetioci moraju da napuste toranj do 16 časova, prenosi dnevnik Parizijen.

"Zbog najavljene visoke temperature Ajfelova kula je pomerila vreme zatvaranja u subotu i nedelju. Umesto u 00.45 Ajfelova kula će biti potpuno zatvorena u 16 časova", objavio je u subotu na svojoj veb stranici operater čuvenog pariskog spomenika

Tokom špica sezone, od sredine juna pa nadalje, Ajfelova kula je otvorena od 9 do 00.45, a ostatak godine od 9.30 do 23.45.

Svake godine ovu parisku atrakciju poseti oko sedam miliona posetilaca, od kojih je približno 75 odsto iz inostranstva.

Dva najpoznatija muzeja u francuskoj prestonici, Luvr i Muzej Orsej, preduzeli su slične mere.

Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini

Luvr će se do ponedeljka zatvarati u 16 ​​časova, a poslednji ulaz za posetioce biće moguć do 14 časova.

Muzej Orsej će se do srede zatvarati u 17 časova, a pariske gradske vlasti su proglasile crveni meteo alarm kao i lokalne vlasti u još 23 francuska departmana.

Gradsko veće Pariz je odlučilo da otvara nove prostore za rashlađivanje i da dozvoli korišćenje sistema za rashlađivanje na otvorenim terasama i u baštama lokala.

Tokom noćnih sati biće otvoreni parkovi i bašte, a klima uređaji će biti raspoređeni u 315 rekreativnih centara.

pročitajte još

Požar na parkingu aerodroma 'Nikola Tesla': Zapalio se automobil

Autor: Marija Radić

#Francuska

#Luvr

#Pariz

#radno vreme

#toplotni talas

POVEZANE VESTI

Društvo

STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS, UPALJEN ALARM! Temperature skaču i preko 38 stepeni, evo kada nas čeka najveći UDAR

Svet

VRUĆINA SE VRAĆA, TEMPERATURE IDU DO 40 STEPENI: Toplotni talas ponovo udara na evropsku državu već SUTRA

Svet

MUŠKARCI UHAPŠENI ZBOG PLJAČKE LUVRA! Velika akcija policije u Parizu: Poznato odakle su osumnjičeni, pomogao im KLJUČNI ČOVEK iz muzeja?!

Društvo

POSLE OLUJA STIŽE NOVI TOPLOTNI UDAR! Meteorolozi otkrili od kog datuma kreću paklene vrućine, temperatura ide do 45 stepeni

Društvo

Toplotni talas do 40°C, pa nagli preokret: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

Društvo

Spremite se za ekstremne vrućine: Toplotni talas zahvata Evropu, Balkan na udaru 40+ stepeni