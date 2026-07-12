NISMO GA POGUBILI, SPALILI SMO GA ŽIVOG: Jezivi detalji najgore egzekucije u istoriji Amerike – dim i smrad ljudskog mesa danima nisu mogli da se očiste!

Američka istorija egzekucija pamti mnoge mračne trenutke, ali nijedan nije toliko užasan kao smrt Pedra Medine 1997. godine. Ono što je trebalo da bude „brza i bezbolna“ smrt, pretvorilo se u horor prizor od kojeg su se čak i zatvorski čuvari tresli danima.

Tog dana u zatvoru u Floridi, „Old Sparky“, ozloglašena električna stolica, nije radila kako treba. Umesto da trenutno okonča život osuđenika za ubistvo, ona ga je pretvorila u buktinju.

"Glava mu je bila u plamenu, a on se i dalje borio"

Ron Mekendru, tadašnji upravnik zatvora koji je morao da prisustvuje izvršenju, decenijama kasnije nije mogao da izbriše tu sliku iz glave.



- Nismo ga pogubili, spalili smo ga živog - izjavio je Mekendru, svedočeći o trenucima kada su iz glave Pedra Medine počeli da šikljaju plamenovi.

Dok je električna struja prolazila kroz njegovo telo, Medina se grčio u stolicama, boreći se protiv kaiševa dok mu je koža gorela. Svedoci su potvrdili ono od čega se ledi krv: „Bilo je očigledno da je još bio živ dok mu je glava bila u plamenu.“

Smrad koji se uvukao u zidove

Ono što je usledilo nakon što su plamenovi ugašeni bilo je jednako traumatično. Prostoriju je ispunio „nepodnošljiv i putridan“ smrad spaljenog ljudskog mesa. Mekendru se seća da se taj užasni miris „zalepio“ za sve u prostoriji.



- Sve smo morali da ribamo – zidove, podove, samu električnu stolicu. Taj miris je bio svuda, u vazduhu, u zidovima. Osećao sam se kao da nikada neću uspeti da se očistim od toga - priznao je bivši upravnik.

Medina, koji je osuđen za brutalno ubistvo svoje učiteljice iz 1982. godine, umro je u stravičnim mukama koje su trajale punih četiri minuta. Taj slučaj je postao toliko ozloglašen da je nakon njega Florida bila primorana da razmotri ukidanje električne stolice kao metode egzekucije.

Ovaj slučaj ostaje kao najmračnije upozorenje – čak i kada država sprovodi zakon, mašina može postati zver koja ne bira način na koji će nekoga „obraditi“.

Autor: D.S.