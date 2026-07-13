Otkriven identitet muškarca sa sahrane ajatolaha Hamneija: Imao crnu masku preko lica

Misteriozni muškarac sa crnom maskom preko lica viđen je na sahrani ajatolaha Alija Hameneija, što je podstaklo spekulacije da se novi vrhovni vođa - njegov sin Modžtaba Hamenei - konačno pojavio u javnosti.

Ovaj ožalošćeni muškarac, koji je viđen u prvom redu kako pomaže u predvođenju molitve za ubijenog vrhovnog vođu, nosio je kačket i bio je prekriven crnom maskom.

Međutim, ispostavilo se da je reč o Mohamadu Džavadu Hameneiju - najstarijem unuku ubijenog ajatolaha, preneo je Iran International.

Džavad Hamenei je teško povređen i zadobio je ozbiljne opekotine na licu tokom vazdušnih napada SAD i Izraela 28. februara, u kojima je ubijen Ali Hamenei (86), a u kojima je takođe teško unakažen i Modžtaba Hamenei, navodi se u izveštajima američkih obaveštajnih službi.

Džavad Hamenei je sin najstarijeg sina Alija Hameneija, Mustafe Hameneija, koji je rođen oko 1965. godine, navodi ovaj medij.

Bivši vladar Islamske Republike sahranjen je u četvrtak, nakon šestodnevne ceremonije na kojoj je, prema tvrdnjama državnih medija, učestvovalo čak 43 miliona ljudi.

Modžtaba Hamenei objavio je u subotu pisanu poruku na Telegramu, zaklevši se da će osvetiti smrt svog oca, piše New York Post.

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Autor: Marija Radić